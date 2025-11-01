Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buena noticia para Cáceres: Manolo García actuará este domingo en el Palacio de Congresos abriendo gira y con todo vendido

Cine fantástico y música en directo protagonizan la agenda del fin de semana

Manolo García con Broncano en La Revuelta esta semana.

/ El Periódico Extremadura

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Diversas propuestas para todas las edades en la ciudad.

'Una noche en Zoópolis' llega al Gran Teatro

Este domingo, a las 12.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la proyección de Una noche en Zoópolis, dentro de la programación del XIV 'Festival de Cine Fantástico y de Terror'.

La película, con una duración de 91 minutos y recomendada para todos los públicos, narra la historia de un inesperado desastre en el zoo de Colepepper. Un meteorito se estrella en sus instalaciones y libera un virus que transforma a los animales en mutantes zombis babosos, tan extraños como divertidos. Gracie, una joven loba estrafalaria, une fuerzas con un rudo puma para idear un plan que permita devolver a todos los animales a la normalidad y reunirse con su manada.

'Mads' se proyecta en el 'Festival de Cine Fantástico y de Terror'

Este domingo, a las 18.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la proyección de Mads, dentro del XIV Festival de Cine Fantástico y de Terror. La película, con una duración de 90 minutos y recomendada para mayores de 18 años, sigue a un adolescente que, junto a un amigo, prueba una nueva droga antes de salir de fiesta. En el camino a casa recoge a una mujer herida, y lo que parecía una noche más se convierte en un giro surrealista.

Escena de la película 'Mads'.

/ Cedida

Manolo García este domingo en el Palacio de Congresos

El reconocido cantante y compositor Manolo García ofrecerá este domingo, a las 20.00 horas, un concierto en el Palacio de Congresos de Cáceres. La actuación forma parte de su gira actual, en la que presenta nuevas canciones junto a los grandes éxitos que han marcado su carrera. Manolo García, una de las voces más emblemáticas del pop rock español, inició su trayectoria en los años ochenta con grupos como Los Rápidos y El Último de la Fila, con los que alcanzó gran popularidad. En solitario, ha mantenido una exitosa carrera caracterizada por letras poéticas, sonidos mediterráneos y una conexión especial con su público.

Manolo García, cantante.

/ Cedida

