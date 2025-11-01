Cáceres peregrina al cementerio para recordar a sus seres queridos: "Hoy es un día sagrado"

Este es un día de nombres propios. Es el día de Montaña, de flores Mari Leo, que recibe con sus claveles y sus rosas a las familias Atiende a Toñi que desde hace veinte años deja en sus manos el ramo que deposita en la lápida de su hermana. Es su forma de honrarla como también lo ha sido criar a sus hijos después de que falleciera.

También es el día de otra Montaña, que a sus 88 años recuerda a su marido fallecido con claveles blancos y rojos, “blancos por la pureza y rojos por el amor que nos tuvimos”. Es el día de la familia Iglesias Izquierdo, que acuden juntos de visita y es el día de Loli y Toñi, cuñadas, que han forjado un vínculo que las une para adecentar las lápidas con flores frescas y conmemorar la memoria de los que ya no están. “Hoy es un día sagrado”, asegura la segunda, acuden también en los cumpleaños, pero el 1 de noviembre siempre están presentes.

Cáceres peregrina, como cada año, al cementerio para recordar a los suyos. Todos los que una vez fueron y siguen siendo en la memoria de sus seres queridos. Coincidiendo la simbólica fecha del día de todos los Santos con el corazón del fin de semana y aprovechando la tregua ante una previsión de lluvia que parecía cumplirse de forma inminente, la panorámica que protagoniza el camposanto desde primera hora de la mañana es de unos pasillos atestados.

Como de costumbre, las floristerías aguardan en las inmediaciones del camposanto para los que reclaman ramos frescos, no obstante, los más previsores han trabajado en los días previos para que este día se ciña a la solemnidad y la emoción, en muchos casos, no contenida.

Mantener viva la memoria

El cementerio antiguo, el menos antiguo y el nuevo, ambas zonas diferenciadas por el deterioro del tiempo reciben visitas. Entre los asistentes, por supuesto, de todo tipo, desde personas de avanzada edad hasta familias completas, con bebés incluidos, que pretenden mantener la tradición anual, que no tiene otro propósito que compartir con la familia, ya sea de sangre o no, una jornada en la que se mantiene viva la memoria. También la de los que durante décadas no tuvieron derecho al duelo y a los que, gracias a la constancia de muchos, por justicia se les dedica un lugar para descansar. Porque la memoria es un derecho universal y la de recordar con nombre y apellidos, también.