El DJ Cristian Varela, este sábado en el ferial de Cáceres: "La música clásica siempre ha sido parte de mí, aunque me dedique a pinchar techno"

A los seis o siete años, Cristian Varela ya recibía clases de piano y solfeo, una actividad que le apasionaba y en la que destacaba notablemente. Entre los 10 y 12 años, su hermano, DJ de profesión, llenaba la casa de música, lo que despertó en él un interés profundo por la música electrónica. De forma paralela, continuó formándose en música clásica, aunque finalmente, al alcanzar el octavo nivel de piano, decidió abandonar el Conservatorio. Este sábado 1 de noviembre, estará presente en el recinto ferial de Cáceres con motivo del festival Rebels, compartiendo cartel con Dexphase y Skryption.

Inicios

"Recuerdo que empecé a experimentar con la música de mi hermano, y a los 14 años lo sustituí por primera vez en la Tortuga, un bar donde se pinchaba de todo. Más tarde conocí a los dueños de la Discoteca Porche en Villalva y comencé como residente en la sesión light, ya que todavía era menor. Con el dinero que empecé a ganar, pude comprar mi propia música, y poco a poco fui consolidándome hasta convertirme en DJ residente durante las sesiones nocturnas". Al poco tiempo, fue contratado en el 'Mondino' de Madrid para las sesiones de la tarde, y en el 'Zarabanda' para los afters. Podría decirse que trabajaba prácticamente todo el día, pero él sabía que esa era su verdadera pasión.

Contrato con Sony Music

"Pero lo que realmente me impactó fue poder pinchar en la discoteca Epsilon en 1996, los viernes y sábados, y, ese mismo año, firmar un contrato con Sony Music".

{"youtubeEmbed":{"videoId":"j-tEPHqRHLQ"}}

Mejor DJ de Techno del mundo

A los 19 o 20 años, ya pinchaba fuera de España, realizando demos de música techno en el Primatte de Inglaterra y participando en eventos como I Love Tecno, Nature en Alemania y varios festivales en Holanda. En 2001 inició una gira por Japón, se presentó en el Medusa y ha actuado en dos ocasiones en Tomorrowland. "Actualmente cuento con 48 premios, y en 2007 y 2012 fui reconocido como el 'Mejor DJ de Techno del mundo'. Aun así, siempre he mantenido un vínculo con la música clásica".

Sinfónico

En 2003, Varela compuso y orquestó un sinfónico, y contó con la soprano Rachel Wenston y el Ensemble Nacional de Música Contemporánea. La producción se realizó en los prestigiosos Estudios Abbey Road de Londres, mezclada y masterizada por Sam Okell, reconocido por su trabajo en El Señor de los Anillos y Harry Potter, y masterizada por Geoff Pesche, también en Abbey Road. La formación se completó con Haru Mori al bajo y Pablo Guadalupe en percusión. Ahora, esta obra se lanza bajo el sello Manita Recordings.

Futuro

Por último, de cara al futuro, el DJ asegura que le gustaría seguir explorando y creando más música sinfónica.