Un informe sobre la Torre del Reloj de Cáceres advierte de su grave deterioro

«Los desperfectos que presenta la torre son consecuencia de un uso desatendido, sin pautas de intervención ni dirección, del edificio, a lo que añade la falta generalizada de mantenimiento por parte de las empresas que la han utilizado a lo largo de los años». Con esta conclusión advierte un informe municipal del grave deterioro que sufre la Torre del Reloj ubicada en la plaza de Antonio Canales.

Este estudio ha sido realizado a petición del ayuntamiento después de que el juzgado determinara que las antenas de telefonía que han coronado la cima de la torre debían retirarse. Al respecto, el concejal Ángel Orgaz aseguró que las compañías han desinstalado la mayoría salvo Retevisión, por lo que si es necesario trasladará un requerimiento para hacer cumplir la decisión judicial.

De forma paralela, para conocer el estado de conservación, la administración local solicitó a los técnicos municipales que analizaran la infraestructura con el propósito de recuperar el edificio y solicitar, en el caso en el que fuera necesario, responsabilidades a las empresas de telefonía si se le pueden atribuir daños o perjuicios en la torre.

"No se puede determinar la autoría de los daños"

En relación a este último punto, el informe concluye que, aunque el deterioro es «cada vez peor» , no se puede determinar si los daños en la torre "corresponden a Retevisión u otras compañías" y «si si fue esta empresa, Retevisión, la que perforó los forjados, que se han taladrado para permitir el paso del cableado» y presentan un estado deteriorado.