Proponen actualizar la regulación de carga y descarga en el casco histórico de Cáceres para reducir el colapso diario

La carga y descarga de mercancías en zonas monumentales como el casco histórico de Cáceres constituye desde hace años un problema recurrente. El tránsito de camiones y furgonetas en calles estrechas y con alto valor patrimonial genera atascos, maniobras complicadas y riesgos tanto para peatones como para los propios repartidores. Además, la concentración de operaciones en franjas horarias muy reducidas agrava la congestión y afecta al disfrute turístico y vecinal del entorno.

En este contexto, la Agrupación Local de Somos Cáceres propone soluciones al colapso diario de vehículos de carga y descarga en algunas zonas de la ciudad.

Manuel García, secretario de Política Municipal de Somos Cáceres, afirma que "la regulación vigente ya no responde a la realidad comercial, turística y logística de Cáceres".

Franjas horarias

La formación política manifiesta que las franjas horarias actuales concentran las operaciones en un margen temporal demasiado estrecho, lo que provoca acumulación de vehículos, maniobras peligrosas y riesgos para peatones y visitantes.

Desde Somos Cáceres se plantea la actualización del sistema de carga y descarga de mercancías, especialmente en el casco histórico, la habilitación de espacios alternativos en calles aledañas y el establecimiento de una única franja fuera del recinto monumental.

Manuel García destaca además las ventajas de ampliar y racionalizar los horarios fuera del recinto monumental: reducción de riesgos laborales para los repartidores, menor peligro para los peatones, mejor distribución del trabajo diario de comercios y transportistas, optimización del uso del aparcamiento gracias a una mayor rotación y facilidades para el reparto a domicilio.

La contaminación del tráfico amenaza la conservación y habitabilidad de los cascos históricos La presencia masiva de vehículos en los cascos históricos de las ciudades españolas se ha convertido en uno de los principales factores de deterioro ambiental y patrimonial. El tránsito diario de coches, furgonetas y camiones genera contaminación atmosférica, vibraciones y ruido que impactan directamente en la conservación de los edificios y en la calidad de vida de vecinos y visitantes. En entornos monumentales, donde las calles son estrechas y la ventilación natural es limitada, las emisiones de gases como el dióxido de nitrógeno (NO₂) y las partículas en suspensión (PM10 y PM2.5) se acumulan con facilidad. Según estudios del Instituto de Patrimonio Cultural de España, estos contaminantes aceleran la erosión de la piedra y favorecen la aparición de costras negras en fachadas y esculturas históricas. A ello se suma el impacto acústico. El ruido constante de motores y maniobras de carga y descarga altera el disfrute del entorno y aumenta el estrés entre los residentes. "El patrimonio no solo se conserva con restauraciones, sino también con políticas de movilidad responsables", apuntan expertos en urbanismo sostenible. Muchas ciudades europeas han comenzado a restringir el acceso de vehículos contaminantes a sus centros históricos mediante zonas de bajas emisiones, sistemas de reparto programado o transporte eléctrico para mercancías. En España, urbes como Madrid, Córdoba o Santiago de Compostela aplican ya limitaciones al tráfico rodado en áreas patrimoniales, con resultados positivos tanto en la reducción de polución como en la mejora de la experiencia turística. En el caso de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad desde 1986, el debate sobre la regulación del tráfico y la carga y descarga en el casco histórico sigue abierto. La necesidad de conciliar la actividad comercial con la protección del entorno monumental y la seguridad de peatones es uno de los grandes retos para garantizar un modelo urbano más sostenible.

La Agrupación Local de Somos Cáceres remarca que la medida no pretende perjudicar la actividad comercial, sino todo lo contrario: "Buscamos una regulación moderna y flexible que favorezca al comercio local, porque facilita suministros ordenados y reduce las molestias para vecinos y visitantes", concluyen desde la formación.

Precisamente, la semana pasada La Asociación Vecinal Ciudad Monumental denunció este martes "destrozos" por el paso de una hormigonera en dirección prohibida por la calle Consolación de la parte antigua de Cáceres. Los representantes de la junta directiva consideran, tras ser consultados por este diario, que "el pavimento no está preparado para que pasen vehículos de alto tonelaje".

Criterios

"No sabemos cómo, ni en base a qué criterios, se otorgan los permisos para que los camiones y hormigoneras puedan adentrarse en las calles del casco histórico de la ciudad. Imagino que esta empresa lo tendría todo en regla. Nuestra queja va más allá: ¿Por qué se permite el paso de vehículos que pesarán más de diez toneladas por un entorno que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco?", se cuestionan también.

Las quejas han sido transmitidas en varias ocasiones por los vecinos al consistorio, primero bajo el mandato de Juan Manuel Honrado y ahora de Jéssica Robles. Inciden en que estos problemas vienen sucediéndose desde el año 2018: "A una vecina la rompieron el balcón hasta tres veces". "El pavimento está hecho para que pasasen carruajes hace siglos, no para que vengan hormigoneras. Se pueden romper las tuberías o el propio suelo", inciden.

"Comprendemos que la gente haga obras", resalta la asociación, consciente de que residen en un entorno que debe ser objeto de continuas actuaciones por la longevidad de sus infraestructuras. "Pero los vehículos que entren con materiales deberían ser más pequeños", concluyen.