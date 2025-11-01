El secreto mejor guardado de Cáceres: la joya medieval que marcó su destino

Tal y como en alguna ocasión hemos señalado, cuando en la década de los años setenta comenzamos a interesarnos seriamente por el estudio de nuestra ciudad medieval, con las visitas correspondientes a los diferentes edificios históricos que la forman, conocimos de la existencia de una magnifica y misteriosa publicación bajo el título de El Fuero de Cáceres.

Al mismo tiempo nos dimos cuenta de que su existencia no era algo popular, es decir que una gran mayoría de personas desconocían lo que dicha publicación significaba para Cáceres.

Por ello decidimos firmemente ir estudiando sobre este tema hasta comprender todo su valor y en la medida de nuestras posibilidades compartirlo con cuantos estuviesen interesados en conocerlo.

Fuero de Cáceres. / CEDIDA

Inicio

Y es aquí donde iniciamos nuestro artículo divulgativo. Se conoce con el título de Fuero, al grupo de leyes recogidas en dicho ejemplar, por el que debe regirse nuestra entonces villa durante siglos. Es uno de los documentos más antiguos de España.

Este Códice tiene su origen en el siglo XIII, pero la encuadernación pertenece muy bien al siglo XIV. El ejemplar original se encuentra en la caja de seguridad de nuestro Ayuntamiento, desde hace menos de un siglo, ha sido estudiado por un privilegiado grupo de investigadores locales, destacando sobre todo el profundo estudio que en su día hizo el insigne paleógrafo D. Antonio Cristino Floriano Cumbreño.

Así está

Tan valioso documento está encuadernado en tabla, forrada en piel, con cinco clavos en cada una de sus tapas. Está compuesto por doce cuadernos de pergamino, los once primeros de ocho hojas, cuatro dobles y el último de seis, o tres dobles, todo lo que hace un total de noventa y cuatro hojas o folios. Desgraciadamente hasta nuestros días no ha llegado el final del cuaderno séptimo, es decir, hay noventa y tres folios y uno en blanco.

Los folios no estaban numerados originariamente por el copista, ni tampoco los capítulos y no es hasta principios del siglo XX cuando el investigador D. Rafael Ureña dio enumeración en lápiz a sus rubricas, siendo esta la que ha llegado a nuestros días. Su caligrafía es de una sola mano, aunque presenta alguna restauración parcial, en letra gótica libraría de finales del siglo XIII, con rubricas capitales ornamentales en rojo, a excepción de cinco de ellas que van en violeta.

Así, en el primer término del mencionado Códice, aparece el Fuero Latino, que comprende desde el folio I r al 6 vtº, en la 4ª línea del último de dichos folios, comienzan los Fueros romanceados.

Siglo XIII

Es Alfonso IX en el siglo XIII quién promulga su Carta de Población y constituye el Concejo y le concede el Fuero, que en esencia jurídica es el mismo que el de Coria, el cual a su vez procede del de Castello-Bom. Disposiciones agregadas a la primitiva Carta de Población fueron diez, de estas seis fueron tomadas del Fuero de Cuenca, dos del Fuero Alfonsí y las dos restantes totalmente nuevas.

Son publicados los Fueros íntegramente por vez primera en el siglo XVII, bajo el fiel patrocinio del Ayuntamiento, por D. Pedro de Ulloa Y Golfín, en 416 folios, sin portada ni final, impreso en Madrid por Francisco Soria, en la imprenta del Reino, durante el año 1679. Desgraciadamente no pudo completarse mencionada obra por el repentino fallecimiento de su autor. Hoy existen escasos ejemplares (seis) muy estimables por haber desaparecido bastantes diplomas de los utilizados para aquella publicación.

Del Fuero Latino efectuaron otras publicaciones D. Tomás González, en el tomo VI, página 91 de su colección de privilegios de Simancas (Madrid 1830); D. Antonio C. Floriano Cumbreño en: «El Fuero latino de Cáceres» (Cáceres 1929); y D. Miquel A. Orti Belmonte en su obra: «Las conquistas de Cáceres por Fernando II y Alfonso IX de León y su Fuero latino anotado» (Badajoz 1947), separata de la Revista de estudios extremeños. Ninguna de ellas del Códice Municipal de Cáceres, donde aparece el documento Alfonsino.

1974

En el año 1974 era publicada una obra por D. Pedro Lumbreras Valiente, bajo el título: «Los Fueros Municipales de Cáceres. Su derecho público». Como es de suponer todos estos trabajos están agotados en la actualidad, pero cualquiera de ellos son verdaderas joyas bibliográficas, únicamente por el tema que tratan.

Destacando a determinados autores por la minuciosidad con la que estudian el Fuero de Cáceres y el prolongado tiempo que emplean para ello. Ya más próximos a nuestros días se presentaría en la mañana del miércoles 26 de noviembre de 1997, siendo alcalde D. José María Saponi Mendo (recientemente fallecido), y publicada por el Ayuntamiento de la ciudad la obra titulada: «El Fuero de Cáceres», una muy interesante edición crítica y facsimilar, que se hizo principalmente para protocolo de nuestra ciudad, con una tirada de cien ejemplares, con 500 páginas cada ejemplar, por un importe total de siete millones de pesetas (42.069 euros), patrocinado por Caja Duero.

Traslado

Para poder llegar a sacar esta publicación fue necesario realizar diferentes tareas de limpieza e investigación sobre los documentos originales, unos 220 pergaminos, trabajo que se prolongó durante algo más de dos años. Motivo por el cual el Fuero fue trasladado a Madrid por el entonces archivero D. Antonio Rubio Rojas (D.E.P) acompañado por dos policías locales.

En tan magnífica publicación intervinieron: doña Matilde Muro Castillo, coordinadora del proyecto; D. Bruno Aguilera, catedrático de Historia del Derecho de la UEX, y los profesores doña María Dolores García Oliva y D. Alberto Muro Castillo, junto con la licenciada becaria doña Belén Clemente Campos.

Siendo intención de aquella corporación el realizar posteriormente una edición de mil ejemplares, de encuadernación más sencilla y así ser más asequible a cuantos ciudadanos estuviesen interesados en adquirirlos. Algo que lamentablemente no llegó a realizarse.

San Jorge

Conscientes nosotros, desde la Asociación Fraternal San Jorge de la importancia histórica de este documento conocido como El Fuero, proponemos en el año 2015 a la Corporación Municipal la posibilidad de realizar una edición en rustica para general adquisición y conocimiento. Petición que repetimos en los años siguientes, y continuamos sin respuesta.

Otro argumento que sería vital para el futuro cultural de nuestra querida ciudad.