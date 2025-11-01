Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

Sergio Cepeda regresa a los escenarios en la Sala Boogaloo de Cáceres, mientras el Gran Teatro acoge la proyección de 'El Vengador Tóxico'

La música y el cine fantástico protagonizan el fin de semana en la ciudad

Sergio Cepeda, cantante.

Sergio Cepeda, cantante. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Diversas propuestas aptas para todos los públicos.

Sergio Cepeda vuelve a los escenarios con una parada especial en la ciudad

El artista extremeño Sergio Cepeda regresa este sábado 1 de noviembre a los escenarios con una de las citas más especiales de su gira, un concierto en la Sala Boogaloo, donde actuará acompañado por su banda a partir de las 21.00 horas. El músico ofrecerá un directo cargado de energía y emoción, en el que repasará las canciones que han marcado su trayectoria. Además, como regalo exclusivo para el público cacereño, Cepeda adelantará varios temas de su nuevo disco, actualmente en proceso de grabación y cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año.

El concierto, que presentará la nueva etapa del artista en una fusión de Pop Rock actual, tendrá un precio de entrada de entre 8 y 10 euros.

'El Vengador Tóxico' en el 'Festival de Cine Fantástico y de Terror'

El Gran Teatro de Cáceres acoge una de las citas destacadas del XIV 'Festival de Cine Fantástico y de Terror' con la proyección de El Vengador Tóxico, un clásico del género en el que Winston Gooze, un humilde conserje, se transforma en un mutante justiciero tras quedar expuesto a residuos tóxicos. La película tiene una duración de 102 minutos y está recomendada para mayores de 16 años.

Desde la organización se recuerda la importancia de la puntualidad. Las puertas abrirán 30 minutos antes del inicio y no se permitirá el acceso una vez comenzada la sesión, perdiéndose en ese caso el derecho a devolución del importe de la entrada. Además, según la legislación vigente, todos los menores deben adquirir entrada, independientemente de su edad y de si ocupan o no localidad.

Portada de la película 'El vengador tóxico', un filme de 2023.

Portada de la película 'El vengador tóxico', un filme de 2023. / Cedida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
  2. El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
  3. «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
  4. El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
  5. El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
  6. Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
  7. La nueva ‘tienda’ del Centro Comercial Carrefour en Cáceres es itinerante: Moda re- en ruta
  8. Cáceres se convierte en la ciudad más hortera

Sergio Cepeda regresa a los escenarios en la Sala Boogaloo de Cáceres, mientras el Gran Teatro acoge la proyección de 'El Vengador Tóxico'

Sergio Cepeda regresa a los escenarios en la Sala Boogaloo de Cáceres, mientras el Gran Teatro acoge la proyección de 'El Vengador Tóxico'

Un informe sobre la Torre del Reloj de Cáceres advierte de su grave deterioro

Un informe sobre la Torre del Reloj de Cáceres advierte de su grave deterioro

El juzgado requiere a una asociación de cazadores de Cáceres condenada que indemnice al ayuntamiento

El juzgado requiere a una asociación de cazadores de Cáceres condenada que indemnice al ayuntamiento

El DJ Cristian Varela, este sábado en el ferial de Cáceres: "La música clásica siempre ha sido parte de mí, aunque me dedique a pinchar techno"

El DJ Cristian Varela, este sábado en el ferial de Cáceres: "La música clásica siempre ha sido parte de mí, aunque me dedique a pinchar techno"

Cáceres 2031 implica a la ciudad en su primer gran acto en el casco histórico

Cáceres 2031 implica a la ciudad en su primer gran acto en el casco histórico

Assumpta Serna y Scott Cleverdon visitan Cáceres: "Existe mucha corrupción en el teatro y en el cine"

Assumpta Serna y Scott Cleverdon visitan Cáceres: "Existe mucha corrupción en el teatro y en el cine"

El matadero de Cáceres, pieza clave del abastecimiento urbano, cerró sus puertas tras siglos de servicio y sucesivos traslados

El matadero de Cáceres, pieza clave del abastecimiento urbano, cerró sus puertas tras siglos de servicio y sucesivos traslados

'Corazones Solidarios' para enfermos de cáncer: La iniciativa terapéutica del centro de mayores 'Plaza Mayor' de Cáceres

'Corazones Solidarios' para enfermos de cáncer: La iniciativa terapéutica del centro de mayores 'Plaza Mayor' de Cáceres
Tracking Pixel Contents