Sergio Cepeda regresa a los escenarios en la Sala Boogaloo de Cáceres, mientras el Gran Teatro acoge la proyección de 'El Vengador Tóxico'

Diversas propuestas aptas para todos los públicos.

Sergio Cepeda vuelve a los escenarios con una parada especial en la ciudad

El artista extremeño Sergio Cepeda regresa este sábado 1 de noviembre a los escenarios con una de las citas más especiales de su gira, un concierto en la Sala Boogaloo, donde actuará acompañado por su banda a partir de las 21.00 horas. El músico ofrecerá un directo cargado de energía y emoción, en el que repasará las canciones que han marcado su trayectoria. Además, como regalo exclusivo para el público cacereño, Cepeda adelantará varios temas de su nuevo disco, actualmente en proceso de grabación y cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año.

El concierto, que presentará la nueva etapa del artista en una fusión de Pop Rock actual, tendrá un precio de entrada de entre 8 y 10 euros.

'El Vengador Tóxico' en el 'Festival de Cine Fantástico y de Terror'

El Gran Teatro de Cáceres acoge una de las citas destacadas del XIV 'Festival de Cine Fantástico y de Terror' con la proyección de El Vengador Tóxico, un clásico del género en el que Winston Gooze, un humilde conserje, se transforma en un mutante justiciero tras quedar expuesto a residuos tóxicos. La película tiene una duración de 102 minutos y está recomendada para mayores de 16 años.

Desde la organización se recuerda la importancia de la puntualidad. Las puertas abrirán 30 minutos antes del inicio y no se permitirá el acceso una vez comenzada la sesión, perdiéndose en ese caso el derecho a devolución del importe de la entrada. Además, según la legislación vigente, todos los menores deben adquirir entrada, independientemente de su edad y de si ocupan o no localidad.