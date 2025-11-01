El vecino inesperado: un jabalí irrumpe en la barriada cacereña de Montesol

La tranquilidad nocturna en la barriada de Montesol, en Cáceres, se ha visto interrumpida estos días por el estruendo de los gruñidos de un jabalí. De hecho, los vecinos de la zona han notificado un aumento de destrozos en los jardines y han mostrado su preocupación por la cercanía de estos animales a las áreas infantiles y residenciales.

Esta presencia ha despertado el desasosiego de los ciudadanos, quienes rememoran la irrupción de estos mamíferos en el entorno urbano y periurbano de la ciudad en los últimos años. De hecho, esta situación obligó al Ayuntamiento de Cáceres a poner en marcha un plan de choque ante la presencia de piaras completas campando a sus anchas por calles y rotondas del Residencial Universidad, del parque del Príncipe, subida al santuario de la Virgen de la Montaña y de Montesol, entre otras zonas. Del control de estos animales se ha encargado el Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (Scaes), gestionado por la Federación Extremeña de Caza, ha controlado 41 ejemplares, aunque se han avistado 88.

Falta de comida y medidas de control

Según la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) y otros expertos, las principales causas de su llegada a la ciudad es la falta de comida y agua en su hábitat, y la facilidad de acceder a ella en los núcleos urbanos. Asimismo, los jabalíes han perdido progresivamente el miedo al ser humano y ha encontrado en la ciudad una fuente de subsistencia inmejorable con contenedores de basuras desbordados, acceso al agua y la baja mortalidad (en las ciudades no se encuentra con depredadores naturales y el peligro principal son los vehículos).

Sin embargo, la proliferación de estos cerdos salvajes inquieta al Ayuntamiento de Cáceres que, desde hace años, lucha contra su presencia en la ciudad. Por ello, y junto a la colaboración de la Junta de Extremadura y Fedexcaza, se activó el Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (Scaes). Arqueros cualificados se encargan de las capturas utilizando dardos tranquilizantes (teleanestesia) y jaulas-trampa.

Pero, también, desde el gobierno municipal se insiste en la gestión de los residuos evitando depositar residuos fuera de los contenedores, el desbroce de las parcelas municipales cercanas a las viviendas para eliminar la cobertura vegetal que los jabalíes utilizan como refugio y paso, y campañas de sensibilización para que la población no alimente a estos mamíferos.