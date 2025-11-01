¡Viva Cáceres y su gente!: los mensajes que iluminan la gran instalación para la capitalidad europea

¿Qué mensaje le gustaría dejar para que perdurase en el tiempo? Piense un momento. En esos escasos segundos de reflexión le vendrá alguna idea a la cabeza, por sencilla que sea. La más probable, teniendo en cuenta que aquí todo el protagonismo lo ocupa Cáceres, es que tenga que ver con la propia ciudad, su gastronomía, sus parajes, su patrimonio reconocido por la Unesco, pero no es la única.

Fotogalería | Así son los mensajes para la capitalidad de Cáceres / Carlos Gil

Desde reflexiones variopintas hasta alusiones a temas de actualidad iluminan esta semana la plaza de Santa María en la original propuesta que ha preparado la candidatura de Cáceres 2031 para implicar a los ciudadanos.

Ya desde este viernes se podían leer mensajes elaborados por los más pequeños porque de forma previa se han enviado cuadernillos a los colegios. Hay cuidadosos paisajes de la ciudad monumental, escudos del equipo local, el Cacereño, referencias a la Semana Santa de interés turístico internacional, declaraciones de amor a la capital en español y en inglés para internacionalizarlo, I love Cáceres, a la Torta del Casar, uno de los productos estrella.

También hay lugar para la reivindicación, desde los que abogan por la libertad en Palestina hasta los que piden más mujeres en la Cultura. Como el ingenio no entiende de límites en una página en blanco, se pueden leer mensajes de apoyo al Atleti o a Almendralejo que habrán dejado forofos y visitantes.

Carlos Gil

La instalación reparte centenares de cuadernillos con folios en blanco sellados sobre una superficie de grandes dimensiones que se ilumina cuando cae el sol. Contrasta la gran escultura con la solemnidad de las piedras de la concatedral y el obispado y recuerda a los montajes originales de Cáceres Abierto, ahora Cáceres Contemporánea, que precisamente reparte sus obras ya por la ciudad, también iluminadas, o a aquella exposición en la calle que el museo Helga de Alvear organizó con motivo de la inauguración de su nuevo edificio.

De esta forma, la capital sella su vínculo, ya incuestionable, con el arte contemporáneo y con la idea de que los ciudadanos se sientan parte del gran reto europeo en el que Cáceres se ha embarcado por segunda vez, ahora con la firme convicción de que saldrá adelante.