Los cacereños alertan: "El móvil nos roba tiempo de vida"

En pleno siglo XXI, el móvil se ha convertido en un compañero constante, una extensión de nuestra rutina que nos acompaña a todas partes. Sin embargo, cada vez son más las voces que advierten de los riesgos del uso excesivo y de la incapacidad de muchos para desconectar, incluso durante tareas cotidianas como ver una película, comer en familia o simplemente dar un paseo. Lo que antes era una herramienta de comunicación y entretenimiento se ha transformado, para muchos, en una presencia casi ineludible que marca el ritmo del día a día.

La cacereña Ingrid Amaral cacereña, reconoce que «hoy en día casi nadie es capaz de desconectar del móvil mientras hace otras tareas. Yo misma lo hago, y la gente de mi alrededor también». Según la joven, la proliferación de redes sociales como TikTok ha intensificado la dependencia y la interacción constante con las pantallas se ha convertido en un hábito que resulta difícil romper, incluso cuando las personas son conscientes de que debería existir un límite. «Se puede concienciar a la ciudadanía, pero van a seguir usándolo», comenta.

Ingrid Amaral. / Carlos Gil

Olga Mateos aporta un análisis más profundo sobre los efectos psicológicos y prácticos de esta dinámica digital. «Tenemos como una falta de concentración causada por los contenidos de Instagram o TikTok que se reproducen en bucle, de los que no somos capaces de desconectar y que nos merman mucho a lo largo del día», afirma.

Para ella, el consumo ininterrumpido de contenidos digitales «no aporta nada positivo, aunque de vez en cuando puedas encontrar algo interesante», y tiene consecuencias directas en el descanso y la productividad: «Hay veces que cuando voy a dormir, empiezo a ver ese contenido en bucle y acabo acostándome dos horas más tarde, por lo que al día siguiente estoy más cansada». La sobreexposición a estas plataformas puede convertirse en un círculo difícil de romper, con implicaciones a largo plazo en la salud mental y en la gestión del tiempo.

Aunque asegura que en su caso todavía puede sentarse a ver una película o una serie y desconectar durante ese tiempo, reconoce que no siempre es así. «Hay ocasiones en las que recibo alguna notificación, cojo el móvil, acabo derivando a las redes sociales y ya no soy capaz de parar. Al final, tengo que retroceder al capítulo que estaba viendo», cuenta.

Esta dinámica refleja lo que muchos expertos denominan como «uso compulsivo del móvil», un comportamiento que, según Olga, se asemeja más a una patología que a un simple hábito. «Hay veces que se me olvida el móvil o lo tengo sin batería y estoy constantemente mirándolo. No sé cómo explicarlo porque tampoco se trata de una reacción instintiva».

Olga Mateos. / Carlos Gil

A su juicio, esta dependencia está devaluando a la población porque «hace que no nos centremos en nada». «Mientras que antes la gente leía un libro o una revista para relajarse, ahora usamos el móvil», lamenta.

Impacto en las relaciones

El impacto del móvil en la vida cotidiana no se limita a retrasar la hora de dormir o reducir la concentración. Cada vez son más los expertos y usuarios que alertan de cómo la dependencia de estos dispositivos afecta también a la manera en que disfrutamos de nuestro tiempo libre y nos relacionamos con los demás.

La reflexión de Nelson Hernández pone el foco precisamente en estas consecuencias: «Nos roba mucho tiempo para vivir o estar pendientes de las cosas cotidianas y muchas veces no aprovechamos el momento con la persona que tenemos al lado por estar hablando con alguien a distancia o pendientes de las redes sociales», explica.

Hernández observa cómo esta dependencia ha alterado rutinas básicas de la vida diaria. «La gente está siempre pendiente del móvil y no es capaz de concentrarse plenamente en una tarea. De hecho, muchas personas se levantan y lo primero que hacen es coger el teléfono», subraya. En su opinión, esta atención continua a las pantallas nos aleja del contacto real y de los pequeños placeres cotidianos. «El móvil nos quita la mayor parte del tiempo y de la atención», advierte.

Nelson Hernández. / Carlos Gil

Pérdida de concentración

Esta sensación de tiempo robado se repite en distintos ámbitos, desde reuniones familiares hasta encuentros con amigos o simples momentos de descanso. Ingrid Amaral subraya que, aunque hay campañas de concienciación sobre el uso responsable del móvil, la tecnología ha calado tan hondo en la sociedad que es difícil imaginar un cambio real: «Al final, el móvil es el móvil», subraya la joven.

El fenómeno, según todos ellos, refleja un cambio global en la forma de relacionarnos, trabajar y descansar. Lo que antes era un dispositivo de apoyo ahora condiciona gran parte de nuestro día a día, desde la concentración en el trabajo hasta la manera de disfrutar del ocio. La pregunta que surge es cómo encontrar un equilibrio en un mundo donde la conexión constante parece inevitable y la desconexión se ha convertido en un reto para muchos.

La solución no parece sencilla. La conciencia individual, la educación sobre hábitos digitales y la capacidad de establecer límites podrían ser la clave para recuperar el tiempo perdido y la atención plena. Pero mientras tanto, muchos vecinos reconocen que el móvil sigue siendo, en la práctica, una extensión de sí mismos.