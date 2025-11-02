Cáceres refuerza su vínculo con el Cefot y recibe este lunes a otros 1.600 futuros militares

Cáceres volverá a protagonizar este lunes una estampa ya de sobra reconocible. Un ajetreo, siempre ordenado cuando se trata de militares, de maletas, nuevos rostros, acreditaciones y primeras formaciones en las compañías ocuparán el interés en la jornada de bienvenida del acuartelamiento. 1.591 futuros militares ingresarán en lo que ya coloquialmente se conoce como el ciclo de invierno, puesto que en los últimos años el centro de formación de tropa número 1 asegura dos reemplazos, uno en mayo y otro en noviembre.

Estos nuevos alumnos tomarán el relevo del ciclo de verano que se ha despedido de las instalaciones este pasado octubre para incorporarse a sus unidades de destino tras superar la formación militar. Han sido 1.100 soldados los que han logrado graduarse en el primer ciclo de 2025. En relación a los que llegarán este lunes, permanecerán en la base hasta la primavera, primero tendrán dos semanas de adaptación, más tarde, la fase de formación básica y jurarán bandera, previsiblemente, en enero.

Una vez que prometan lealtad al país, recibirán una segunda fase de formación, esta vez ya específica, y podrán ya denominarse soldados. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas se han convertido en una opción laboral valorada por las nuevas generaciones, de hecho prácticamente las convocatorias completan sus solicitudes. Para esta última oferta de noviembre, el Ministerio de Defensa convocó 1.800 plazas para el Cefot 1, es decir, para tropa y marinería.

Cinco millones de euros para mejoras

Como consecuencia de este aumento de alumnos, el Ministerio se ha visto obligado a adaptar las instalaciones y en el último año ha invertido cinco millones y medio de euros para construir un nuevo aulario y para acometer mejoras en los edificios de las compañías. También trabaja para adjudicar el contrato para construir una nave anexa a la que ya existe que sirva de almacén para el equipamiento de los futuros militares.