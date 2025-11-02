Arte y ciencia
Enrique Santos, médico de Cáceres: "Realicé mi propio recorrido por el Museo del Prado en busca de obras con patologías oculares y curiosidades médicas"
Natural de Torrejoncillo y con más de 25 años de trayectoria, el doctor, especialista en Neurooftalmología, combina su pasión por la medicina y el arte en su libro 'Oftalmología en el Museo del Prado'
El doctor Enrique Santos Bueso, especialista en la Unidad de Neurooftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en la capital. Natural de Torrejoncillo, Cáceres, ha desarrollado una destacada carrera en el ámbito de la oftalmología. "Estoy muy vinculado a la sanidad extremeña. Estudié la carrera de Medicina en Badajoz y, además, realicé mi primera especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Infanta Cristina, hoy conocido como Hospital Universitario. Posteriormente me especialicé en Oftalmología y, más adelante, me trasladé a Madrid. Aun así, suelo venir a Extremadura una o dos veces al mes, especialmente a mi pueblo, Torrejoncillo".
'Oftalmología en el Museo del Prado'
"Este libro nació hace unos diez años. La conferencia que hemos ofrecido este pasado 30 de octubre en el Colegio de Médicos de Cáceres está precisamente relacionada con ese proyecto. El libro no está a la venta, ya que se editó inicialmente con motivo de un congreso de oftalmología para distribuirlo entre los socios. El año pasado publicamos la segunda edición y cedimos los derechos a los Amigos del Museo del Prado. Es posible que pronto pueda adquirirse en la tienda del museo, con la intención de que todos los beneficios obtenidos se destinen a dicha institución".
"La idea surgió precisamente durante mi etapa en Extremadura, cuando vivía en Badajoz. En aquella época solía viajar con frecuencia a Madrid para visitar el Museo del Prado, pero era imposible recorrerlo en una sola visita. Es un lugar tan inmenso que uno quiere verlo todo, abarcar cada sala, cada obra… y simplemente no se puede. Fue entonces cuando se me ocurrió unir mis dos grandes pasiones, la medicina, en especial la oftalmología y el arte".
Homenaje a Eugenio d’Ors
"Quise rendir un pequeño homenaje a Eugenio d’Ors y a su libro Tres horas en el Museo del Prado, realizando mi propio recorrido por el museo en busca de aquellas obras en las que he encontrado patologías oculares, enfermedades médicas en general o curiosidades relacionadas con la medicina".
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
- El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
- El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
- Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
- La nueva ‘tienda’ del Centro Comercial Carrefour en Cáceres es itinerante: Moda re- en ruta
- Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: 'El primer día los alumnos me confundieron con el profesor
- El SES debe indemnizar a la familia de una paciente que murió por un error en el diagnóstico en Cáceres