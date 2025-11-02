Malpartida de Cáceres, el epicentro de la cultura en Extremadura

Extremadura cuenta con 388 municipios en total repartidos entre sus dos provincias. Pero de todos esos municipios solo hay uno que se pueda destacar por su agigantado calendario de eventos fusionado con su monumentalidad natural: Malpartida de Cáceres. Esta localidad de 4.000 habitantes cuenta como atracción turística con uno de los mayores monumentos naturales de la región como son los Barruecos, así como el cercano Museo Vostell, de arte contemporáneo. Además es Pueblo Europeo de las cigüeñas. Estas son solo unas pocas cosas que ofrece está localidad que está a 11 kilómetros de Cáceres. Un pueblo que sorprende a todos sus turistas.

Este se encuentra en un momento de expansión, más turística que física, en la que atrae a miles de visitantes a lo largo de todo el año gracias a sus numerosas actividades y eventos. «Tenemos la agenda cultural más completa de toda Extremadura», comenta Alfredo Aguilera, alcalde de la localidad. «No lo digo yo, lo dicen en otros municipios». Y es que no se puede negar, pues de 52 fines de semana que tiene un año, en torno a 45 cuentan con algún evento.

La ciudad tiene reciente la festividad de Todos los Santos, en la que se han realizado actividades tradicionales como talleres para realizar calaveras de sandía o asado de castañas, pero también actos más lúdicos como concursos de disfraces o un pasacalles terrorífico. Además se ve inmerso en el Otoño Cultural desde el pasado 10 de octubre, prolongándose hasta el 21 de noviembre. Un evento con representaciones teatrales y exposiciones entre las varias actividades programadas. «La cultura en Malpartida está bastante arraigada. Cualquier cosa que hagamos siempre va a tener un apoyo bastante bueno», comenta el regidor, aunque lamenta que «en esta época es más complicado organizar eventos por la climatología».

¿Por dónde empezamos?

El calendario festivo del 2025 aún no ha terminado y ya se piensa en el del 2026. ¿Qué eventos quedan de aquí a la llegada del nuevo año? El dirigente municipal resopla con un «¿por dónde empiezo?». Esta semana que empieza comienza la semana cultural de los mayores, que cuenta con la colaboración del ayuntamiento. Se realizarán excursiones, exposiciones y conferencias durante toda la semana. En esos mismos días coincidirá una concentración por la escalada en bloque (sin picas de por medio, a mano todo) en el monumento natural. Se espera la llegada de unas 300 personas, pues es «un evento que está bastante bien».

Imagen de la plaza mayor en Navidad. / Turismo Malpartida de Cáceres

Llegamos a diciembre y, probablemente con 'All I want for Christmas' metido ya hasta en la sopa, comienzan las actividades navideñas. La primera de ellas, el encendido de luces, el 5 de diciembre. Ese mismo día tendrá lugar también, junto a otras actividades, la llamada 'Caravana de la alegría'. Esta iniciativa única surgió en 2020, cuando el covid manchó las festividad navideña. Dado a las restricciones, se realizó una caravana de coches decorados temáticamente con la Navidad. Una idea que cuajó bien y, 5 años después, es ya toda una tradición.

No serán los únicos actos navideños. Papá Noel también visitará Malpartida de Cáceres, así como SS.MM. los Reyes Magos con su cabalgata correspondiente. No satisfechos con esto, atracciones en los pabellones y cuentacuentos completarán la fecha.

También en diciembre, en el puente tendrá lugar el Campeonato Ibérico de Orientación, organizado entre Albalá, Torremocha y Malpartida, y el cual atraerá entre 1.200 y 1.500 personas. En él los participantes deben moverse por un terreno usando mapa y brújula con el objetivo de encontrar distintos 'controles' o puntos de paso en el menor tiempo posible. En esas mismas fechas tendrá lugar el Congreso Nacional de Fotógrafos de Naturaleza (Congreso AEFONA), con 250 participantes de toda España. «Ese fin de semana tendremos multitud de gente». Y tanto.

Imagen de la plaza durante la Pedida de la Patatera. / Carlos Gil

La Pedida de la Patatera: tradición y gastronomía

En febrero tiene lugar el Día Grande de la localidad con la Pedida de la Patatera, una tradición que se remonta al siglo XIX y que actualmente es ya fiesta de Interés Turístico Regional. En él, los quintos, que eran los jóvenes que iban a cumplir la mayoría de edad, se encargan de pedir patatera y vino por las casas de familiares y conocidos el último día de Carnaval. Para el año 2026, las celebraciones tendrán lugar del 13 al 17 de febrero, con el 'día gordo' para acabar. El contiguo día 18, el entierro de la sardina para poner fin a una jornada de Carnavales que llena de alegría y humor las calles del municipio.

«Desde el 12/13 empezamos con jornadas gastronómicas, porque es un aspecto que no conoce mucha gente pero es algo muy bonito», comenta Aguilera. Durante esos días se trabaja el aspecto gastronómico de la patatera en colaboración con los restaurantes de la localidad, pero también se incide en la tradición de cara a los más pequeños, explicando qué es el embutido y cómo se embuchaba, la tradición de la matanza y demás costumbres de la época. Para hacerse a la idea, este año 2025 unas 10.000 personas 'invadieron' la ciudad.

Semana Santa

Otra de las épocas destacadas para los malpartideños es la Semana Santa, que el año que viene caerá del 29 de marzo al 5 de abril. «La Semana Santa está consolidada desde hace tiempo, y sigue estándolo en el sentido de que es una fiesta muy tradicional», comenta. La localidad tiene una peculiaridad, y es la existencia de la Hermandad de Alabarderos y Guardadores de nuestro Señor Jesucristo, la cual se encarga de guardar la imaginería y la sacristía. La Hermandad también organiza el pregón o actividades de difusión cultural y participa como entidad relevante en la vida religiosa‑social de la población.

Imagen del Nazareno de Malpartida de Cáceres. / Turismo Malpartida de Cáceres

«Tenemos imágenes del siglo XVI, que tienen un gran valor artístico», apostilla el regidor. Además, la iglesia del pueblo fue denominada Bien de Interés Cultural de Extremadura, gracias en parte a su arquitectura, pero también por su imaginería. «Es una Semana Santa muy arraigada y que ahonda en las raíces malpartideñas desde hace muchos años. Tiene mucha participación popular», añade. En mayo llega la festividad de San Isidro, patrón de la localidad.

Nada de descanso

Así llega el verano en junio, época con tantas actividades que cuenta con un programa propio, 'Malpartídate', con más de cien actividades desde finales de junio hasta finales de septiembre. Es decir, todos los fines de semana de julio y agosto cuentan con algo. Un no parar que conlleva un «sobresfuerzo destacable», ya no solo para el alcalde y sus concejales, sino para los trabajadores municipales. Porque el pueblo sigue teniendo sus problemas diarios, «pero hay muchas horas extras por las tardes y noches con todos estos eventos». Básicamente, «mientras la gente está de vacaciones nosotros estamos más encima que durante el resto del año».

En su día esta época era más bien desértica por el calor, razón que ahuyentaba a todo turista. Pero un año todo cambió con la oferta de eventos y ahora «cada año va a más, cada vez viene más gente». «Ahora los alojamientos hosteleros y rurales es cuando más actividad tienen porque atraes a turistas y visitantes, que vienen muchos, y también a vecinos de Cáceres, Arroyo o el Casar», añade Aguilar. La lista de actividades veraniegas es tan larga que podríamos estar aquí hasta mañana, pero incluye folklore, deportes como taekwondo, tenis o baloncesto (el 3x3 es el más grande de Extremadura), muchos concursos, carnavales o conciertos.

Verbena en la plaza mayor. / Turismo Malpartida de Cáceres

Beneficios múltiples

El esfuerzo para que todos estos eventos salgan adelante no es solo físico y mental, también es económico. No obstante, todo esfuerzo tiene su recompensa. Con todos los eventos del año, se estima en 60.000 o 70.000 los visitantes que recibe Malpartida de Cáceres. Unas 17 veces más de los que son los habitantes del municipio. Y si se tiene en cuenta el dinero que deja cada persona, nos podemos imaginar el retorno económico «evidente» de «varios millones de euros» que conlleva. Esto afecta a todo el mundo: hostelería, hotelería (con dos hoteles y siete alojamientos rurales siempre hasta arriba) o el sector servicios local.

Alfredo Aguilera. / E. P.

El económico no es el único retorno, pues también es muy importante el turístico o promocional. «Cuando hay estos eventos se produce una promoción enorme de la Marca Malpartida de Cáceres, porque suena en más medios de comunicación o viene mucha gente. Es toda una herramienta de promoción», añade. El tercer punto, en el cual asegura insistir siempre el alcalde, es que la oferta eventual mejora la calidad de vida del ciudadano. «Esto significa que la gente adquiere identidad, sentido de comunidad, y todo esto da calidad de vida para que la gente quiera vivir en Malpartida, porque no se van a aburrir durante el año».

Se gana mucho dinero, ¿pero cuánto se gasta? Entre fiestas, exposiciones, conciertos, actividades de asociaciones o eventos (populares, festivos, tradicionales, históricos o culturales, deportivos...), el presupuesto es de 200.000 euros. «Hay gente que critica que se gaste tanto en festejos y eventos, pero son los menos. La inmensa mayoría disfruta de ello y saben que es sinónimo de calidad de vida», comenta al respecto el alcalde. «Si sumas todos los eventos durante todo el año, evidentemente es un importe alto. Pero con el retorno económico lo multiplica perfectamente por 10». Aguilera aporta cuál es la clave: «Si se habla mucho más en Extremadura de Malpartida es precisamente porque tenemos esa capacidad de organizar eventos que en otros sitios es más caro y aquí cuesta menos dinero».

Imagen del atardecer en Los Barruecos. / Pablo Parra

Malpartida, toda una sorpresa

«Estoy convencido de que quien venga a Malpartida y no lo conozca se va a ir sorprendido», concluye el edil. Ya no solo por la hiperactividad cultural, sino por los demás atractivos que ofrece: los Barruecos, el Museo Vostell, la plaza de los paragüas (1.500 paragüas de colores coronan la plaza mayor entre mayo y septiembre), el turismo gastronómico de patatera o el escenario de Juego de Tronos.

Son muchos atractivos que puede servir como alternativa a Cáceres gracias a su cercanía, pues en 15 minutos pueden los cacereños estar contemplando lo que es Malpartida de Cáceres: el epicentro de la cultura en Extremadura.