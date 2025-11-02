Manolo García, en Cáceres: "Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie"

Pasaban apenas dos minutos de las ocho de la tarde, el Palacio de Congresos de Cáceres estaba abarrotado (las 1.270 butacas tenían sus entradas vendidas desde hace varias semanas) y tras una gran puerta de atrezzo situada en la parte izquierda del escenario se escuchaban unos suaves pasos. 'Toc, toc', y todo el patio de butacas, al unísono, no dudó en gritar: “¡Adelante, Manolo!”.

Es la original idea con la que Manolo García ha llegado a Cáceres para dar comienzo a su gira de teatros que le llevará a recorrer todo el país por auditorios repletos de amantes y apasionados de un artista que, como el buen vino, mejora con los años, pero que tiene en su historial auténticos éxitos que perdurarán en la historia musical de este país. Drapaires Poligoneros es el nombre que ha escogido para su nuevo álbum, y ha asegurado que le ha devuelto la fe en la música, “aunque haya muchas cosas en el mundo que me la quiten”.

Manolo García ha atravesado la falsa puerta con unos bongos que, sin siquiera articular una sola palabra, ya han sacado las primeras sonrisas del público. Arropado por un magnífico elenco de artistas, ha iniciado el concierto. Con un decorado discreto en el que predominaba el papel de plata, una iluminación con mezcla de colores cálidos y fríos, e imágenes abstractas proyectadas en pantallas gigantes, todo el protagonismo lo acaparaban Manolo García, sus letras y sus bailes.

El artista no paró de pedir palmas en prácticamente todo el concierto y Cáceres, pletórico, se los correspondía. También, entre canciones, tuvo tiempo para lanzar mensajes en los que mostraba el cariño y aprecio que tiene a Extremadura y sus gentes. “Todos tenemos que intentar vivir un poco más lentamente, y en Extremadura sabéis hacerlo perfectamente”, aseveró al inicio del espectáculo.

El frío que hacía en los exteriores del Palacio de Congresos de Cáceres no se hizo notar en todo el concierto. Costó muy poco que el público entrase en temperatura gracias a la alternancia entre las canciones de su último álbum y las del resto de su carrera.

En otra de las arengas que lanzó hacia los espectadores contó cómo intenta que todas sus canciones lleguen al corazón. “Yo vengo del vinilo, de disfrutar hasta el final cada instante de la música. Ahora, solamente con tocar un botón podemos pasarla. Es incluso extraño que se escuchen enteras…”, lamentó.

Y, aunque no hubo muchas pancartas entre el público, no dudó en leer la de una joven cacereña que rezaba: “Manolo, tus canciones me las pone mi madre para dormir”. Y esa es la mayor virtud de Manolo García: es un artista que apasiona a un público de todas las edades con letras que son auténticas reflexiones sobre la vida y hacía dónde va el ser humano, y en que muchos las consideran un refugio.