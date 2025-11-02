Samuel Holgado, letrado en Cáceres: "El respeto al abogado se está perdiendo y solo se buscan resultados"

Entre tribunales, deporte, cofradías y comercio local, Samuel Holgado Galán ha construido una trayectoria que combina derecho, compromiso ciudadano y defensa de los valores de Cáceres. Más de dos décadas de experiencia dirigiendo su propio bufete le han permitido adaptarse a los cambios del sector jurídico y enfrentar retos complejos, a la vez que disfruta de sus pasiones y sigue implicándose en iniciativas que buscan mejorar la vida en la ciudad.

Evolución del oficio

Pregunta: Lleva muchos años al frente de su Holgado Galán Abogados. ¿Cómo ha evolucionado el ejercicio de la abogacía en la ciudad?

Respuesta: Ha cambiado muchísimo. Yo tenía el despacho encima del Colegio de Abogados y recuerdo que bajaba a la biblioteca porque la jurisprudencia se buscaba en los Aranzadis. En aquella época empezaban a utilizarse las primeras bases de datos, en la jurisdicción social las resoluciones se notificaban por correo postal y las demandas se presentaban en el registro con toda la documentación en papel. Ahora todo está digitalizado y es mucho más ágil, aunque la tecnología hace que el trato sea más frío y que esté disminuyendo el contacto personal con el cliente. Los despachos en Cáceres siguen siendo pequeños y, aunque ahora se tiende a compartirlos entre compañeros para reducir gastos, cada vez están llegando más franquicias y grandes firmas.

P: ¿Qué retos enfrenta hoy en día el sector?

R: El principal reto es adaptarse a los nuevos sistemas digitales y a la inteligencia artificial. Más allá de la saturación de litigios, el problema es la tendencia a modificar constantemente las leyes procesales cuando ya las manejamos. Un ejemplo es la Ley de Eficiencia de la Justicia, una ley sin sentido ya que la creación de la figura del SMAC nos vuelve locos y no creo que sirva para mucho.

P: ¿Qué papel juegan los colegios profesionales, como el ICAC?

R: Tienen un papel importante. El principal objetivo del ICAC es la formación continua de los letrados y la defensa del colectivo, que cada vez es peor tratado. Últimamente se ha perdido el respeto: el cliente solo entiende de resultados y, además, exige rapidez; y cuando las cosas se tuercen por alguna circunstancia, se vuelven contra el profesional.

Casos destacados

P: ¿Ha habido algún caso que le haya marcado especialmente en su trayectoria profesional?

R: Han sido varios. El que más me impresionó fue el asesinato de La Madrila en 2005. Después vino la expropiación de una casa en la calle Mira al Río, que derivó en varios procedimientos y acabó con la suspensión del Plan Especial de Urbanismo. Y, por último, el reingreso en la Federación Extremeña de Fútbol (FEX) de Juan de Dios Monterde, antiguo presidente.

Experiencia en la FEX

P: Hablando de la FEX, ¿qué cambios ha experimentado el fútbol extremeño en los últimos años?

R: Ha cambiado muchísimo. Cuando llegué a la Federación Extremeña de la mano de Pedro Rocha, que accedió a la presidencia en 2013, nos encontramos con un déficit de cinco millones de euros. Estaba en quiebra, pero con trabajo y sacrificio pudimos sacarla adelante, a pesar de dos procesos electorales muy complicados. Gracias a ese esfuerzo de unos cuantos, la federación goza hoy de buena salud: está bien a nivel económico y organizativo, y ahora enfrenta muchos menos problemas que antaño.

P: ¿Qué rol desempeña actualmente como asesor jurídico?

R: Es una responsabilidad bastante importante, ya que implica velar por los aspectos legales de la entidad. Pero también es un cargo que depende mucho de la confianza que te dé la persona que esté al mando. Ahora, por diferentes circunstancias, no tengo el mismo papel que hace unos años.

Holgado, en su despacho, donde ejerce desde hace décadas. / Jorge Valiente

Fe, devoción y valores

P: También es parte de la cofradía del Nazareno, la más antigua de Cáceres.

R: Fui vicemayordomo, llevo en la directiva desde 2011 y ahora soy vocal de la cofradía con la imagen más bonita de España, nuestro Nazareno. Para mí es un orgullo y una inmensa satisfacción llevar 14 años formando parte de ella. Fue mi madre, recientemente fallecida, quien me transmitió esta devoción, pues tenía una fe inquebrantable.

P: ¿La fe y los valores cofrades influyen en la manera de ejercer su profesión?

R: Sin duda. Los valores cristianos influyen no solo en la manera de ejercer el derecho, sino en todos los aspectos de la vida, y debemos sentirnos orgullosos de ellos. Por lo general, alguien que cree y tiene fe es buena persona, y al fin y al cabo de eso se trata: de vivir en este mundo como buenas personas.

Compromiso con Cáceres

P: Usted ha estado muy implicado con el comercio local en Cáceres en una etapa clave para el sector. ¿Cómo ve el presente y el futuro?

R: Sí, fui gerente de la Asociación del Comercio Zona Centro desde 2000 hasta 2006, una etapa que recuerdo con mucho cariño. Trajimos a la plaza los primeros mercados navideños y tuvieron una gran acogida. En la zona de Pintores y el centro había un tejido comercial que hoy no tenemos, ya que cada vez hay más franquicias. No obstante, creo que el comercio local en Cáceres puede resurgir si todos nos involucramos: instituciones, comerciantes y clientes.

P: ¿Cómo deberían actuar las instituciones para revitalizar el casco antiguo?

R: Creo que tienen un papel importante que debe ir acompañado de inversiones privadas, una asignatura pendiente en nuestra ciudad. Aunque me consta que actualmente se está haciendo un gran esfuerzo por revertir la situación y revitalizar de una vez por todas nuestro centro histórico, que es una maravilla.

P: ¿Qué baza puede jugar la ciudadanía cacereña en el desarrollo de la ciudad?

R: Al final, cada ciudad es el reflejo de sus ciudadanos, y en eso los cacereños tenemos que ser un poco más activos, dejar de quejarnos por todo y arrimar mucho más el hombro. No puede ser que siempre que surge un buen proyecto haya críticas, normalmente motivadas por intereses particulares y sin tener en cuenta el bien común.

P: Por último, ¿qué le motiva a involucrarse en tantos proyectos y tan diferentes?

R: Sobre todo, el amor a mi tierra y a sus costumbres. El derecho es la forma de ganarme la vida. Considero que hay que ser activo, trabajar y luchar por lo que uno cree para tener una sociedad mejor, preservar nuestros valores y nuestra cultura, e intentar dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Eso puede hacerse a través de múltiples vías y diferentes proyectos.