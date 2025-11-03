Antonio Pariente, sacerdote: "Hay que ver ‘Los domingos’"

El pasado 27 de septiembre de 2025, se concedían en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, los premios de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián. La sorpresa, o no, de esta edición fue la proclamación como mejor película del certamen de Los Domingos de la joven directora Alauda Ruiz de Azúa.

Os adelanto que el argumento va de la vocación religiosa de una joven y «normal» estudiante universitaria. Como la cuestión no es muy corriente que digamos, os lo traigo a la columna.

Aunque no hay un texto concreto de la justificación del jurado a la hora de la concesión del premio, la critica internacional valora que la película fue premiada «por la precisión narrativa y dirección sorprendente, con actuaciones fantásticas». El galardón reconoce «tanto la calidad formal (narrativa, dirección, ambientación) como la profundidad temática (vocación religiosa, conflicto familiar…) de la obra».

En el momento de la recepción de premio la joven directora dijo «Vivimos en un mundo en el que siempre hay gente distinta a ti. Creo que es acertado pensar que el cine es un espacio de encuentro». «Amo el cine porque me enseña a mirar desde otro sitio, a entender algo que es ajeno a ti». Valoro que la película haya conectado con públicos de muy distintas sensibilidades, y añadió que gracias al festival le había devuelto la fe en el cine como espacio de debate.

Frente a todos los prejuicios antireligiosos, propios de épocas pasadas, el encontrarte a personas (mas si se declaran no creyentes) que son capaces de llevar la realidad de la vocación religiosa al séptimo arte, y reflexionan como lo hacen, nos devuelve un halo de esperanza súper necesario.

Os apunto algunas críticas sobre el film: « La directora se plantea no juzgar, sino provocar preguntas en el espectador. La película evita dar respuestas fáciles, elige la ambigüedad y deja al público que reflexione». La tensión se plantea entre fe, vocación, familia y pertenencia.

Un periódico nada sospechoso como es El País afirma que Los Domingos «se entrega a la llamada divina desde una ambigua mezcla de catarsis mística y clase de catequesis que provoca sentimientos encontrados». Destaca el guion y la dirección de los actores como lo mas sobresaliente. La crítica en general alaba el estilo, el guion, la dirección y las actuaciones, y considera la película como rica, compleja y provocadora.

Como ya está en la cartelera cacereña podéis verla. En plataformas aparecerá mas tarde, será en Movistar plus+.

Hace poco ha aparecido Rosalia vestida con un velo que recuerda al de los hábitos de religiosas y diciendo «que Dios es el único que te llena si tienes disposición», ¿qué pasa?, ¿es que está cambiando el aire?.

Mucho ánimo para todos.