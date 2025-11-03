La cabalgata de Reyes de Cáceres repartirá 3.500 kilos de caramelos y tendrá 16 carrozas

3.500 kilos de caramelos masticables y aptos para celíacos y diabéticos y mínimos de 16 carrozas y 60 figurantes. El Ayuntamiento de Cáceres ha hecho público el contrato para la organización de la cabalgata de Reyes Magos de cara a los próximos años 2026 y 2027 por un valor de 108.900 euros. La última cita de la Navidad, una de las favoritas para los más pequeños de la casa, contará también con un tramo inclusivo a determinar por el ayuntamiento, de igual forma que los horarios.

Carrozas

La cabalgata se compondrá de las cuatro carrozas que aporta cada año la Asociación de Reyes Magos de Cáceres, que están destinadas a instituciones públicas o privadas, más un mínimo de doce carrozas que organizará la empresa adjudicataria. El importe de la licitación contiene la compra de los caramelos para todo el desfile, la puesta en escena y desarrollo de la misma, incluyendo la dotación de personal necesario. El espectáculo deberá contar con las animaciones necesarias. Las personas que intervengan irán ataviadas con trajes o disfraces en consonancia con los elementos de la carroza que les siga, con un número mínimo de 50 figurantes en el total del desfile, aunque apunta a ser más elevado porque en años anteriores llegaron, incluso, a los 600 participantes.

Las imágenes de la Cabalgata de Reyes en Cáceres / Jorge Valiente

La decoración y montaje estará dividida en dos modalidades, atendiendo cada una de ellas a un tipo de temática específica: la primera, infantil, y la segunda se corresponderá con los tres tronos de los Reyes Magos. Las empresas participantes en la licitación deberán aportar un proyecto creativo e innovador en el que detallen las características técnicas de cada una de ellas. Se ejecutarán sobre la base de una serie de condiciones mínimas.

Tipología

Las carrozas temáticas estarán sobre una plataforma de 9 por 2,5 metros y se incluirá en ella el decorado, equipo de sonido, luces led y generador de corriente de 3.000 vatios, a ser posible de baja contaminación. Las de Sus Majestades deberán tener características similares, pero tendrán que ser las más vistosas de todas, con la figura del Rey Mago destacada sobre el resto. Todas se ajustarán al gálibo de 4,5 metros como máximo de altura. Para el segundo año de cumplimiento de contrato, el adjudicatario deberá presentar un proyecto distinto al realizado en el anterior.

Jorge Valiente

Son también sus obligaciones las tareas de maquillaje para los eventos relacionados con la festividad. Deberán estar listos los días 3, 4 y 5 de enero en horario de mañana, a partir de las 8.30 horas en el edificio Valhondo. Por las tardes, a partir de las 16.00 en la ubicación que se determine. El día 4, a las 21.30, para realizar retoques en el lugar donde se realice la cena oficial. El día 5, sobre las 18.00, estarán antes de la salida en el lugar establecido para el arranque de la cabalgata, presumiblemente en los bomberos del Sepei de Cáceres. Además, todas las carrozas estarán montadas y disponibles antes de las 20.00 horas del último día laborable de diciembre. Por otro lado, el recorrido será establecido por el consistorio y aún no se conoce.

Presupuesto

El presupuesto base de licitación es de 45.000 euros cada año más IVA. En total, 54.450 euros. El contratista deberá contar con una póliza de responsabilidad civil en vigor con una cobertura mínima de 300.000 euros.

Además, el ayuntamiento aportará cuatro plataformas rodantes para vehículos de tracción con enganche de bola, cuyas medidas son las mismas que se exigen a las carrozas en los pliegos. Cabe recordar también todos los vehículos tienen que llevar un extintor en cada una de ellas, un equipo de sonido conectado al vehículo de arrastre y los laterales irán revestidos por un material rígido para que los niños que se acerquen a coger caramelos no tengan el riesgo de caer bajo la plataforma.