Desde Cáceres hasta Jarilla: 'Arte Aparte' promueve la recuperación del turismo local tras los incendios

La XI edición de Arte Aparte abre sus puertas en la capital cacereña del 31 de octubre al 29 de noviembre de 2025, consolidándose como uno de los referentes independientes del panorama artístico contemporáneo. El Espacio de Arte y Acción Belleartes, ubicado en la calle Donoso Cortés número 6, acoge esta cita que, desde su nacimiento en 2009, mantiene su vocación como plataforma de encuentro entre las artes visuales, la performance, la instalación, la música y el vídeo.

Novedad

Este año, como novedad, Paco Macgregor, comisario de la feria durante las seis últimas ediciones, ha destacado que "en esta edición hemos decidido salir de Cáceres y llevar la experiencia a tres localidades: Jarilla, Casar de Cáceres y Cordobilla de Lácara. En cada pueblo buscamos generar sinergias de una manera distinta, adaptándonos a su contexto y necesidades".

Recuperación del turismo en Jarilla

"En Jarilla, por ejemplo, nuestro objetivo es apoyar la recuperación del turismo y del tejido comercial, muy afectados tras los incendios que devastaron los alrededores. Para ello, hemos propuesto una exposición con 27 artistas en el local de usos múltiples del Ayuntamiento. Además, realizaremos una acción artística e inclusiva titulada Vida suspendida, junto a Novaforma y Aspainca, en el inicio de la Ruta Piedras Labradas".

Esculturas móviles biodegradables

"Esta intervención estará protagonizada por personas con discapacidad y consistirá en colgar esculturas móviles biodegradables, peces realizados con palets y madera reciclada, y arrecifes que se integrarán en los muros del camino, como una forma de celebrar la vida y la resiliencia de la zona". La acción se desarrollará mañana, 4 de noviembre, y las esculturas permanecerán colgadas en el lugar, como símbolo de arte efímero y respeto al entorno.