Emilio de Justo, torero de Cáceres: recuperación en tiempo récord para abrir la puerta grande en México

Las Ventas, Madrid. 3 de octubre. Emilio de Justo salta al ruedo para lidiar a los de Victoriano del Río. Sin embargo, al comienzo de la faena sufre una fuerte voltereta que le deja con graves gestos de dolor y le obliga a pasar a la enfermería. Ni siquiera pudo hacerlo por su propio pie. Nadie tenía la esperanza de que lograse salir, pero pidió probarse con un capote en las entrañas del coso venteño y, tras correr su turno en dos ocasiones, lidió al sexto de la tarde. En una faena heroica que ha quedado para el recuerdo taurino de Madrid, y con el dolor que se podía denotar en su cara, De Justo desorejó al astado y logró salir por la puerta grande en la Feria de Otoño de Madrid.

Pero la alegría duró poco tiempo. Al día siguiente, el diestro de Torrejoncillo se sometió a una radiografía y un TAC que confirmaron las fracturas de la sexta y séptima costilla izquierda, una de ellas con leve desplazamiento, y fisuras en la octava y novena. Algo que ponía aún más en valor la tarde del matador cacereño. Por recomendación médica, se vio obligado a dar por finalizada su temporada europea y comenzó un tratamiento de fisioterapia con el objetivo de estar recuperado de cara a sus compromisos en México.

Gira americana

Y así fue. El pasado sábado ya estaba en Tlaxcala, en el bello e imponente coso mexicano. No habían pasado siquiera 30 días desde su grave cogida. Hizo el paseillo con José Luis Angelino y Sergio Flores y, tras ser silenciado en su primero, desorejó a su segundo de la tarde de Hernández Cosío. De Justo, en declaraciones recogidas por el medio Mundotoro, aseguró que "fue una de las faenas más emocionantes que he hecho en mi vida".

Emilio de Justo. / Redes sociales

Apenas 24 horas más tarde, el diestro había recorrido los casi 600 kilómetros que separan a Tlaxcala de Aguascalientes para salir al ruedo junto a los jóvenes Diego Sánchez y Arturo Gilio para lidiar a los de Las Huertas. Sin embargo, De Justo no logró ningún trofeo, aunque sí fue ovacionado en su primero. El próximo compromiso será en Guadalajara esta semana.