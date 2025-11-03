El Hilton Palacio de Godoy agita la agenda cultural cacereña con exposiciones de calado internacional

La apertura del Hotel Palacio de Godoy, que opera bajo la marca Curio Collection by Hilton, y que supone el primer establecimiento Hilton que abre sus puertas en Extremadura, trasciende al ámbito puramente turístico y agita ya la agenda cultural cacereña con exposiciones de nivel.

Barroquismo

Por un lado, el próximo 14 de noviembre se podrá disfrutar de la exposición ‘Sinfonía Barroca’ de la artista española e historiadora del arte Lucía Vallejo Garay, cuyo trabajo bucea entra la escultura y la pintura con obras de tejidos que sobresalen del lienzo y piezas de vidrio soplado que respiran barroquismo. Alguna de sus esculturas de pared, también crea pinturas de tres dimensiones, ya se pueden apreciar en el renovado Palacio de Godoy desde su apertura.

A cualquiera que haya atravesado el claustro palaciego de Godoy le habrá llamado la atención uno de sus cuadros escultóricos, cuya dorada presencia se retuerce sobre sí mismo de forma alegórica para abrazar la pintura, escultura y arquitectura de aquella época barroca. De hecho, ella misma define su obra con la descomposición de la pintura, también llamada «pintura expandida», ya que expande y libera el tejido más allá del caballete y las limitaciones físicas, «investigando hasta dónde puede llegar la pintura en términos espaciales y dimensionales».

Exposición de Lucía Vallejo. / EL PERIÓDICO

Su obra ha pasado por numerosas colecciones internacionales, públicas como la Fundación Coca-Cola y privadas como la de Ursula Hauser y la de Lilly Scarpetta entre otras, recibiendo una aceptación sorprendente por parte de la crítica especializada de todo el mundo.

La obra de Vallejo se expone regularmente en galerías y ferias de arte internacionales como ARCO, Art Cologne y Pulse New York. Y ahora se puede disfrutar desde el 14 de noviembre (cóctel e inauguración) y, al día siguiente, sábado, se puede reservar concierto y cena.

Gorka Chillida expuso su obra en Córdoba en 2024. / DIARIO DE CÓRDOBA

Chillida

La siguiente exposición será la de Gorka Chillida con un formato similar: el viernes, 21 de noviembre, (cóctel e inauguración) y, al día siguiente, sábado, se puede reservar concierto y cena.

Chillida expondrá en el Hilton de Godoy la muestra ‘Dejar crecer’. Nacido en un entorno artístico, Gorka Chillida creció viajando desde pequeño por exposiciones y ferias que marcaron su visión del arte. Estudió Bellas Artes en Madrid, pero pronto abandonó la carrera para aprender a trabajar la piedra en Croacia con su tío Carlos Lizariturry.

De regreso a España, trabajó tres años explorando con su padre, Pedro Chillida, diversos materiales como el bronce, el aluminio o el hierro, profundizando en el uso del espacio y la materia como elementos esenciales de la escultura (que dan forma a su obra, que se ha expuesto en ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián y Cadaqués; y ha participado en proyectos internacionales, como la feria de arte de Karlsruhe en Alemania).

A lo largo de su carrera, su trabajo ha evolucionado desde el estudio minucioso de formas animales hacia una reflexión profunda sobre el crecimiento y la conexión con el espacio.