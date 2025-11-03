Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado 1982

Juan Pablo II visita Cáceres en su onomástica, un momento inolvidable para España

Miles de fieles recibieron al Sumo Pontífice el 4 de noviembre, mientras el Papa evocaba la labor misionera española en Hispanoamérica desde el corazón de la Hispanidad

Juan Pablo II en Cáceres.

Juan Pablo II en Cáceres. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1982, su santidad El Papa Juan Pablo II pisó tierra española el 1 de noviembre, un hecho histórico que los españoles vivieron con mucha emoción. Años atrás se había confirmado la noticia de que nuestra región sería uno de los puntos centrales de la visita de Carol Wojtila a nuestro país. Y así fue. El día 4, y desde el Santuario de Guadalupe, el Sumo Pontífice evoca la obra misionera de España en Hispanoamérica.

El Papa en Guadalupe

Más de 800 personas se encargaron de velar por la seguridad del Papa en Guadalupe. "Extremadura te quiere con locura" y el emblemático "Totus tuus" fueron los gritos más repetidos ante el Monasterio de la Hispanidad. La visita de Juan Pablo II a Guadalupe coincidió, precisamente, con el día de su onomástica. Aprovechando la ocasión, el Papa, improvisando, comentó: "Antes de llegar al Guadalupe de Méjico se debía llegar aquí". Desde las cuatro de la madrugada, la plaza de Guadalupe permaneció ocupada por los miles de católicos extremeños que habían acudido desde la tarde anterior a la Puebla para ver y escuchar a Su Santidad Juan Pablo II, "el primer Papa que visita este corazón de la Hispanidad", decía la detallada crónica que ofreció nuestro diario.

