Manolo García en Cáceres: del "que le den por saco al móvil" al descanso "para ir al baño y fumar"

Cuando Manolo García apareció este domingo por la noche en su concierto de Cáceres a través de una puerta falsa con unos bongos en la mano todo el auditorio del palacio de congresos ya podía vaticinar que se esperaba una noche de emociones fuertes, pasión por la música y recuerdos de aquellos primeros pasos en solitario con el álbum 'Arena en los bolsillos'.

Pero si por algo adora gran parte de este país a Manolo García es por su autenticidad. Con sus canciones ponía a todo el mundo en pie, con sus pasos de baile lograba trasladar su disfrute al público, y con sus sabias palabras entre piezas se llevó centenares de aplausos.

Alternancia

Gracias a su alternancia entre el nuevo disco, 'Drapaires poligoneros', y aquellas canciones que le han puesto en la cima del pop nacional, Manolo García llevó al éxtasis a las 1.270 personas que abarrotaron el patio de butacas del auditorio, que tenía las entradas agotadas desde hace semanas. Y no todos eran de Cáceres: a Manolo vinieron a verle seguidores de Madrid, Valladolid o, incluso, Barcelona.

En esas intervenciones entre canciones, el artista reflexionó sobre casi todo. Le encanta Extremadura, y le dedicó algunas palabras y consejos. Y le encanta la música, aunque reconoce que ha perdido la fe en ella en varias ocasiones. Y todo se lo contó a sus acólitos, que le aplaudían sin parar.

Extremadura

Manolo García tuvo tiempo para aplaudir a la región y todas sus bondades: "Hay veces en las que tenemos que intentar vivir más lentamente, y aquí sabéis hacerlo a la perfección. Siempre he sido un gran defensor del campo, y vosotros lo tenéis perfecto. La Vera, todos los cultivos, no dejéis que nadie os quite toda esa tierra", incidió. Además, lanzó un mensaje sobre las energías que se están instalando en la provincia: "Llenan los campos de placas solares y molinos de viento, podrían colocarlas entre las dos calzadas de la autovía, que hay miles de kilómetros para ponerlas".

Además, habló sobre cómo las nuevas tecnologías han afectado al consumo de la música. "Ahora, las discográficas nos hacen ir sacando canciones antes del álbum. Recuerdo que, hace años, todos íbamos a la tienda a comprar el disco justo el día de su lanzamiento. Todo ha cambiado. Ya ni siquiera escuchamos las canciones enteras. Así que, que le den por saco al móvil", señaló para provocar las risas de los espectadores.

Descanso

Todos los fans le pidieron una canción más cuando anunció el final del concierto después de más de hora y media sobre el escenario. Y así lo hizo, pero dio un breve descanso a sus espectadores: "Vamos a parar un ratito, 15 minutos y volvemos. Aprovechad para ir al baño o para salir a fumar", señaló.

Manolo García se llevó anoche de Cáceres un concierto de los que le reconfortan con la música, lleno de fieles amantes de sus letras, y un gran ramo de flores que una mujer le regaló en medio de sus canciones. Solo es una forma de devolverle todo lo que él ha dado a la música española en más de cuatro décadas de carrera.