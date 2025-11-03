"Hemos constatado que Rusia comete crímenes de guerra y torturas"

Pregunta: Acaba de recibir el premio Conchita Viera de la Diputación de Cáceres, ¿cómo recibió la noticia?

Respuesta: Me honró inmensamente porque considero que el papel de la memoria en España ha sido modesto. En algún momento he intentado retomar el tema porque consideraba que el Gobierno de España lo estaba ignorando. El país tenía deudas inmensas con víctimas y estaba en buena posición para saldarlas porque está en democracia, con economía boyante y sin riesgo institucional. No es normal trabajar en países que cumplan estas tres condiciones, y no lo hacían.

P: Usted es colombiano, ¿cómo se aborda la memoria histórica en su país?

R: En Colombia estamos comenzando ahora ese proceso. Alcanzamos en 2016 el acuerdo de paz con las FARC, el principal grupo guerrillero del país. Incluía la creación de una jurisdicción especial que acaba de emitir sus dos primeras sentencias. Es un país que sigue en conflicto porque hay otros grupos con los que no se ha llegado a acuerdos, y hay múltiples grupos criminales que siguen activos.

P: ¿Qué le parecen los trabajos para preservar la memoria que se están llevando a cabo en Cáceres?

R: Todo lo que pueda hacerse por recuperar cuerpos es importantísimo. No se puede trabajar en la recuperación de restos sin una reparación de la memoria de las víctimas. Las familias sienten que son ellas las únicas responsables de preservar la memoria. Sin embargo, cuando el gobierno toma la acción, el problema se hace público.

P: Con su llegada al Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), pudo conocer el pasado de países como Guatemala, Perú, Marruecos, Filipinas o Palestina, ¿en qué se centraba su trabajo?

R: Mi cargo era la dirección del departamento de investigación. Había una gran cantidad de lugares donde no se había trabajado en la recuperación de las víctimas. Hicimos un gran estudio para conocer qué hacer con los grupos armados que habían tenido miembros responsables de violaciones de derechos humanos. Los cuatro elementos básicos que se deben tener siempre en cuenta son la justicia penal, verdad, reparación y garantía de no repetición.

P: En el caso de Palestina, en un futuro cercano se prevé más fundamental que nunca la preservación de la memoria por los ataques de Israel…

R: Estudié el caso de Palestina en 2004. El asunto era explorar las opciones para iniciar las posibilidades sobre la justicia transicional en Israel y Palestina. Mi experiencia es que hay cosas que las víctimas no olvidarán jamás.

P: Además, fue el primer relator especial de la ONU para promover la justicia y la reparación, ¿cómo afrontó ese cargo?

R: Entré a la ONU en 2012, y estuve hasta 2018. En este puesto era un experto independiente, no era parte de la plantilla y no estaba remunerado. Accedemos de forma voluntaria para garantizar nuestra independencia. Nadie puede darnos órdenes.

P: Entonces ya intentó venir a España.

R: El Gobierno español no estaba muy contento por la posibilidad de tener mi visita e intentó posponerla lo máximo posible, pero sabían que era inevitable. Escribí un reporte con todas mis recomendaciones. Hubo que esperar al cambio de gobierno, casi diez años después, para que se hiciese caso a mis peticiones sobre lo que debían hacer en la lucha por la memoria. Quería venir para estudiar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

P: También pudo conocer países con conflictos graves en el pasado como Uruguay, Túnez, Burundi o Sri Lanka...

R: Quería enviar el mensaje de que los pasados complejos no son solo fenómeno del sur global. Por ello quise ir también a España o a Irlanda del Norte. Quería hacer justicia a casos que lo necesitan.

P: Y ahora, uno de los proyectos más relevantes en la actualidad: la Comisión de Investigación sobre Ucrania, ¿en qué se centra su trabajo?

R: Hemos examinado toda clase de violaciones de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Hemos encontrado crímenes de guerra asociados al mal uso de armas de alto poder, ataques a civiles, a infraestructuras, una gran cantidad de violaciones a mujeres y hombres, a prisioneros de guerra y civiles. El último reporte que presenté el lunes se basa en el uso de drones personales para atacar objetivos civiles y forzar a la población a desplazarse. Rusia no ha logrado tomar esta zona militarmente y está intentando que sus vecinos la evacúen. Investigamos también los desplazamientos forzados. Tenemos otro reporte bastante importante y extenso en el que se constata la tortura que comenten, un crimen de lesa humanidad.

P: ¿Cómo se puede frenar de forma real este conflicto?

R: Me encantaría tener respuesta a esa pregunta. Desafortunadamente, todo depende del respeto que los diferentes países guarden hacia el Derecho Internacional. Rusia lo está mostrando poco, y otros antiguos amigos del Derecho Internacional lo están haciendo cada vez menos.