Poner la piel de terneros muertos sobre otros que no tienen madre para garantizar que sean amamantados: la técnica ganadera de Cáceres que desata las críticas

Una técnica ganadera que se lleva utilizando desde hace décadas en el mundo de la agricultura ha sido revelada gracias a un documental sobre el Seprona que se ha grabado en Cáceres y ha desatado las críticas. Se trata de la técnica conocida como el ‘enmascaramiento’ o el ‘trasplante de piel’. Consiste en colocar el cuero de un ternero muerto sobre otro vivo y se usa cuando una vaca pierde a su cría, para que acepte a un huérfano. La metodología incluye retirar la piel del animal fallecido, colocarla sobre el que está vivo y atarla firmamente alrededor del cuello, patas y cola durante varios días, hasta que empiece a desprender un olor que sirva para que la vaca lo reconozca como su hijo. Las críticas se han generado, de un lado, por parte de aquellos que no han comprendido exactamente en qué consiste. Por contra, hay personas que han defendido el buen hacer de los agricultores para tratar de salvar la vida de los terneros.

Es importante destacar que, sin este tipo de técnicas, la vida de las crías que no tienen madre apenas podrían salir adelante. Hay ocasiones en las que los animales adultos tienen complicaciones en el parto y pueden llegar a morir. Y no solo este tipo de cuestiones, sino que también sufren otros problemas como no poder dar leche. Es en ese momento cuando el ganadero tiene que dar un paso al frente y ofrecer una alternativa que garantice al recién nacido animal la vida.

Vídeo viral

Uno de esos procedimientos es el mencionado ‘trasplante de piel’. El programa Seprona en Acción que emite el canal DMAX ha acudido a la provincia de Cáceres y ha desenmascarado un histórico sistema en el mundo de la ganadería. Además, las tomas que han mostrado en el avance para redes sociales son tan llamativas que el vídeo se ha convertido en viral y suma ya decenas de miles de visitas.

Otra técnica es la restricción de movimiento hasta que una madre adopte a otra cría

En las imágenes aparece un ternero que ha fallecido por causas naturales en sus primeros días de vida con el cuero retirado desde las piernas hasta el cuello. «Esto es increíble, tío. Yo es la primera vez que lo veo», expresaban los agentes de la Benemérita mientras observaban la situación. Sin embargo, rápidamente el ganadero les da la explicación sobre la técnica empleada ante las cámaras del documental. «Lo hemos colgado porque el animal se ha muerto en el parto. Tenemos ahí dos chotos que no tienen madre y le hemos quitado la piel. Ahora, se la pondremos encima a los otros para que la madre coja el olor. Es la única forma de que lo pueda llegar a querer», señalaba. Aunque pueda parecer una técnica más que extraña, lo cierto es que suele ayudar a salvar la vida de los animales. Sino, podrían haber muerto todos los que no tuviesen una progenitora que los amamantase.

Más metodologías

Esta metodología es solo una de las múltiples que emplean los agricultores, no solo con animales bovinos, sino con prácticamente la mayoría de especies. Por ejemplo, con el ganado ovino hay que trabajarlo a menudo. Esta misma técnica se usa con ellas. Tal y como cuenta el estudio de Portal Veterinaria sobre las técnicas de adopción de corderos huérfanos, la conducta maternal en ovejas es selectiva, siendo dirigida hacia los corderos reconocidos como propios durante las primeras posparte. Durante este tiempo, el animal puede aceptar a la cría que se le presente, independientemente de si es suyo o no. Cuando finalice este periodo, despliegan sus cuidados maternales hacia los que fueron identificados en esos momentos como propios. Los que no sean aceptados e identificados por su madre en este periodo, aunque sean sus propias crías, son abandonados. Esto representa un desafío porque afecta negativamente a la tasa de supervivencia. Para ello, han estudiado numerosas estrategias para fomentar la adopción, como la del ‘trasplante de piel’, la transferencia de líquido amniático o la aplicación de tranquilizantes a las madres.

Los ganaderos también optan por amamantar a los animales con leche maternizada

Restricción de movimiento

Además, se pueden utilizar otros sistemas. Por ejemplo, hay ganaderos que optan por la restricción del movimiento. Consiste en retener a una madre y otra cría de la que no es su progenitora en un espacio de pocos metros cuadrados hasta que se vea obligada a aceptarlo como animal. Pueden pasar semanas hasta que lo hace, y necesita la ayuda humana para que, sobre todo en los primeros días, el pequeño animal pueda obtener los alimentos correspondientes. Por último, otra técnica empleada por los ganaderos es amamantar con leche maternizada ellos mismos a las crías. Sin embargo, esta puede ser menos efectiva porque el producto no tiene las mismas vitaminas y ácidos grasos que la de una madre.