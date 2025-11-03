Plazas completas, más mujeres y una obra millonaria: El Cefot completa otro año sobresaliente con 3.000 nuevos soldados para el Ejército

Es un movimiento reconocible. Desde primera hora de la mañana, una multitud se agolpa en las inmediaciones del centro de formación militar de Cáceres. Una explanada atestada de aparcamientos y de familias que despiden a los futuros soldados, la mayoría con la recomendación cumplida de raparse el cabello. Francisco Javier es uno de ellos. Despide a los parientes que le han acompañado hasta la entrada después de un largo viaje, llega desde Ceuta. A este diario asegura que comparte sentimientos encontrados, por un lado, la ilusión de empezar una nueva etapa y por otro, la añoranza de pasar medio año sin ver a sus seres queridos. Una última fotografía da fe de la despedida y se dispone, con su maleta, a incorporarse a la hilera de aspirantes que aguarda a identificarse en la entrada para saber qué compañía les corresponde.

El bullicio es siempre ordenado, característico de la organización castrense. Mientras un pelotón recién creado forma en la entrada, otros recogen los enseres que deberán custodiar durante su estancia en el Cefot, desde mantas y sábanas hasta el cuchillo y el tenedor. ¿Y si pierden los cubiertos? "Los tienen que reponer”. Contrasta la mañana soleada con las nubes del fin de semana teniendo en cuenta que los soldados que ingresan en el acuartelamiento este lunes pertenecen al conocido como ciclo de invierno. Los 1.591 alumnos que se incorporarán a lo largo del día permanecerán en la base los meses de invierno y jurarán bandera en enero, un acto que acostumbra a ir acompañado de la lluvia.

Como dato relevante, en esta ocasión, el número de mujeres es mayor que en otros ciclos y supera ya el diez por ciento hasta las 208.Extremeños son un centenar y cacereños, quince. Todos se formarán en la disciplina militar hasta la primavera, que será cuando se incorporen a sus unidades de destino. En concreto, tendrán una semana de adaptación –en este periodo se producen los abandonos aunque no llegan al 1% - y más tarde, seis semanas de formación básica y tras la jura de bandera, seis semanas de formación específica.

Este ciclo llega, además, en un momento en el que el acuartelamiento se encuentra en plena obra de ampliación de las instalaciones. El Ministerio de Defensa adjudicó recientemente un contrato millonario para construir un aulario, que se encuentra en fase avanzada ya, y acondicionar las instalaciones con mejoras en eficiencia energética. Los trabajos no afectan a la normalidad de la base porque se ubica en una zona alejada de las compañías, por lo que no repercutirá en el día a día de los alumnos.

Faltan 13.000 militares

Las notables cifras que registra el centro de formación militar en Cáceres, que prácticamente agota las plazas que convoca cada seis meses el Ministerio de Defensa, contrastan con las conclusiones a las que llega el informe de vida militar que hizo público a finales de octubre el Observatorio Nacional de vida militar, que alerta que en el país faltan entre 13.000 y 23.000 militares. Este informa calcula que en España hay un ratio de 2,4 militares por cada mil habitantes, lejos del 3,6 de la Unión Europea o el 6 de los países que integran la OTAN. Esta conclusión se produce en un momento en el que la OTAN exige aumentar el gasto en Defensa.