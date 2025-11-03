La carrera hacia el 2031
Por qué ha sido un éxito la instalación de la capitalidad colocada en la plaza de Santa María de Cáceres
Estas son las razones de su triunfo
La instalación artística 'En hojas blancas', organizada por Cáceres 2031, ha dejado un fin de semana de éxito rotundo en la Plaza de Santa María, donde miles de personas participaron en una experiencia creativa colectiva. Más allá de la alta afluencia de público, el proyecto ha destacado por la intensidad de la respuesta ciudadana y por su capacidad para transformar un espacio monumental en un lugar vivo, sensible y compartido.
El público, a pesar de la amenaza de lluvia, respondió con entusiasmo a la invitación a escribir, dibujar o dejar una idea en las grandes hojas que cubrían la plaza. Aquella sencilla acción -tomar un rotulador y expresarse- se convirtió en una forma de apropiarse simbólicamente del espacio público, de hacer visible la voz colectiva de Cáceres.
Uno de los grandes aciertos de “En hojas blancas” ha sido su capacidad de fusión entre arte contemporáneo y patrimonio histórico. La Plaza de Santa María, epicentro del Casco Antiguo, ofreció el marco perfecto para establecer un diálogo entre la piedra y la palabra, entre lo que permanece y lo que se imagina.
El público valoró la naturalidad con la que la obra se integró en el entorno sin alterar su esencia, y cómo logró convertir la monumentalidad en cercanía, invitando a participar a personas de todas las edades y procedencias. Esa mezcla de accesibilidad y emoción explica buena parte de su éxito.
Otro de los factores decisivos fue su dimensión participativa. En lugar de un arte para contemplar, “En hojas blancas” propuso un arte para escribir, tocar y sentir, en el que cada visitante podía dejar una marca personal. La instalación dio protagonismo a la ciudadanía, convirtiendo la creación artística en un acto colectivo que reflejó la diversidad, la creatividad y el espíritu de la ciudad.
La experiencia generó una atmósfera de convivencia y reflexión. Muchos participantes describieron el gesto de escribir en público como “liberador” y “poético”, un modo de dialogar con los demás y con la ciudad.
Un símbolo de la Cáceres que mira a 2031
El proyecto, enmarcado en la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031, ha servido también como demostración práctica de cómo el arte puede ser una herramienta de unión y proyección europea.
Los cuadernos que reunieron todas las aportaciones viajarán ahora a distintas ciudades europeas que ya ostentaron ese título, estableciendo un puente cultural que une a Cáceres con otras capitales creativas del continente.
'En hojas blancas' ha triunfado, en definitiva, porque ha hecho visible la emoción de una ciudad que quiere participar, imaginar y escribir su propio futuro desde la cultura.
Las aspirantes
Al reto de la capitalidad han manifestado su intención de aspirar. además de Cáceres, Toledo, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Burgos, Vitoria, Jerez de la Frontera, Granada y León. Todas las ciudades cuentan ahora con un plazo hasta el 29 de diciembre de este año para presentar la candidatura y el proyecto se defenderá a lo largo de 2026 ante un jurado independiente. A finales del año que viene se darán a conocer las ciudades preseleccionadas y el proyecto ganador será dado a conocer en 2027.
