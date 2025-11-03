Tráfico
Los vecinos piden rotondas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para evitar accidentes
También proponen que se pongan en marcha medidas para pacificar la avenida, es decir, que se pueda señalizar un carril para bicicletas o instalar pasos de peatones simétricos
La asociación Nezahualcóyotl, un colectivo ciudadano recién creado en Cáceres para reforzar el tejido vecinal, ha vuelto a reivindicar mejoras en la avenida de la Hispanidad para atajar la elevada siniestralidad de la vía en la que hace meses falleció una joven tras ser atropellada.
En concreto, reclaman que se construyan nuevas rotondas y precisa que una de ellas se ubique en el tramo que conecta con la ronda de San Francisco y ronda Sureste. También proponen que se pongan en marcha medidas para pacificar la avenida, es decir, que se pueda señalizar un carril para bicicletas o instalar pasos de peatones simétricos. La Hispanidad ya cuenta con una limitación de 30 kilómetros por hora al considerarse una vía de concentración de accidentes.
Pacificar el tráfico
"Sabemos que tiene algunas contraindicaciones que frenan a los técnicos municipales el desarrollo de medidas de pacificación del tráfico como es ser el paso obligatorio de las ambulancias de urgencia en dirección a los hospitales de Cáceres. Esta contraindicación restringe a los técnicos hacer en la avenida de la Hispanidad algunos pasos de peatones elevados que serían muy efectivos para pacificar el tráfico viario, aunque deberían estudiarse en al menos los tres pasos en los que hubo algún atropello mortal", recogen en una nota.
