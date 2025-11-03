El vuelco de un coche en el arandel de la plaza Marrón de Cáceres: el alcohol como combinación explosiva al volante

Fue la semana pasada cuando en plena madrugada, una fuerte estampida despertó a los vecinos del centro de la cacereña Plaza Marrón. El motivo, un vehículo mixto, conducido por una mujer que dio positivo en la prueba de alcoholemia, volcó en la céntrica zona, pegada al Camino Llano y muy cerca de la concurrida Churrería Ruiz. El accidente no causó daños personales, pero sí provocó importantes destrozos en el mobiliario urbano y evidenció una serie de cuestiones legales, sociales y de seguridad vial.

Según fuentes vecinales, recogidas por este diario, el golpe se produjo en torno a las tres de la madrugada, aunque el atestado policial sitúa el momento del accidente media hora antes. El coche descendió desde el arandel de la subida hacia la cuesta de Santa Bárbara y quedó inmovilizado en la zona de aparcamientos para personas con discapacidad, sin llegar a colisionar con otro vehículo.

Desde la Policía Local de Cáceres se procedió al correspondiente atestado y se dio aviso a los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) para levantar el coche. A continuación, la brigada de obras del ayuntamiento se encargó de reparar los daños en el arandel. La conductora fue sometida a control de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo.

Consecuencias legales para un conductor ebrio

Cuando un conductor da positivo en alcoholemia y se ve involucrado en un accidente, las consecuencias legales pueden ser muy serias en España. Según fuentes especializadas consultadas por este diario conducir bajo los efectos del alcohol constituye un delito contra la seguridad vial si se supera el límite permitido y existen circunstancias agravantes, como haber provocado lesiones o muerte.

Las sanciones incluyen multas, retirada de puntos, suspensión del permiso de conducir —entre 1 y 4 años en muchos casos— y, en función de los ingresos del infractor, trabajos en beneficio de la comunidad o incluso prisión. Además de la vía penal, existe responsabilidad civil: el conductor (y su aseguradora) pueden tener que indemnizar a las víctimas por daños personales o materiales.

En este caso de la plaza Marrón, aunque no hubo heridos, sí daños al mobiliario urbano y la propia prueba de alcoholemia positiva, lo que permitirá a las autoridades tramitar sanciones y responsabilidades pertinentes.

¿Qué medidas de seguridad podrían ayudar a prevenir este tipo de accidentes?

Varios enfoques pueden considerarse para reducir la incidencia de siniestros causados por conducción bajo la influencia del alcohol, entre ellos la realización de controles frecuentes de alcoholemia y drogas, especialmente en horarios nocturnos y en zonas de ocio, campañas de concienciación sobre los peligros de beber y conducir, con especial énfasis en zonas urbanas y de accesos complicados, diseño urbano que incluya barreras físicas, defensas y señalización adecuada en tramos de subida o bajada, para zonas de riesgo y fomentar alternativas de transporte nocturno seguro (taxis, vehículos VTC, transporte público) para quienes han consumido alcohol.

De hecho la Dirección General de Tráfico ha advertido de un aumento de los siniestros con alcohol en los últimos años: en 2022 se registraron 4.283 siniestros con alcohol, lo que representa un aumento del 20 % respecto a 2018.

En cuanto a los daños al mobiliario urbano -como barandillas, arandeles, bolardos, señalética...- son daños patrimoniales que debe asumir el responsable (o su aseguradora). Su evaluación implica la inspección del elemento dañado (tipo, coste de reparación o sustitución, coste de retirada de restos), la valoración del coste de intervención de los servicios municipales (obreros, materiales, maquinaria) y el trámite administrativo para que el ayuntamiento exija la reparación o repercuta el coste al causante.

En el caso de Cáceres, ya se han movilizado los recursos municipales para reparar el arandel dañado por el vuelco.

Aunque no hubo heridos, un siniestro en pleno centro urbano, en zona histórica, tiene varias implicaciones porque genera alarma entre vecinos: la percepción de inseguridad en el entorno se ve afectada cuando un vehículo pierde el control y vuelca en una zona peatonal o céntrica, daña la imagen de la ciudad: un incidente de estas características puede eclipsar otras noticias positivas y generar una mala prensa, que afecta al turismo y a la confianza ciudadana en la seguridad urbana y requiere recursos públicos: la movilización de bomberos, policía, brigada de obras implica un coste que recae sobre la comunidad municipal, impulsar mejoras urbanas: a veces estos hechos sirven como catalizador para implementar nuevas medidas de seguridad, revisar el trazado vial y reforzar barreras.

¿Qué protocolos siguen las autoridades locales tras un accidente con conductor ebrio?

Tras un accidente con estas características, los protocolos habituales incluyen la actuación inmediata de la Policía Local: asegurar el lugar, realizar la prueba de alcoholemia, confeccionar el atestado, movilización de los servicios de emergencias: en este caso, los bomberos (SEPEI) acudieron para retirar el vehículo y asegurar el entorno. Además, se realiza la movilización de los servicios municipales: brigada de obras para reparar el mobiliario urbano dañado. Igualmente, se procede a la tramitación administrativa: la evaluación de los daños patrimoniales, reclamación al responsable o a su aseguradora, sanciones correspondientes y, lo ideal, aunque no siempre sucede en Cáceres, es informar a los medios y a la ciudadanía, lo que también tiene una función de disuasión.

Y es que es fundamental seguir concienciando de la necesidad de ser responsables al volante. De hecho, más de la mitad de los conductores fallecidos en accidente de tráfico en España dieron positivo en análisis toxicólogicos de alcohol, drogas o psicofármacos: en 2022, el 35 % de conductores fallecidos superó el límite legal de alcohol en sangre. El 53,6 % de los 862 conductores fallecidos en 2023 tenían presencia de alcohol, drogas o psicofármacos. Estas cifras refuerzan la gravedad del problema y la necesidad de medidas de prevención.

En definitiva, el vuelco de la madrugada en la Plaza Marrón de Cáceres evidencia una combinación de factores de riesgo —conducción bajo los efectos del alcohol, zona céntrica de acceso complejo, daños patrimoniales— que obligan a reflexionar sobre la seguridad vial urbana. Aunque afortunadamente no hubo heridos, el incidente movilizó recursos públicos, generó alarma social y pone de relieve la necesidad de reforzar la cultura de la conducción responsable, especialmente en zonas de ocio nocturno. La imagen de Cáceres, ciudad histórica, se ve obligada a recordar que la seguridad no es solo patrimonio de la infraestructura: depende también de la conducta individual y de la gestión colectiva.