20 años de espera: Thomas Hirschhorn presenta su antológica europea en el Museo Helga de Alvear en Cáceres

El Museo Helga de Alvear se prepara para un mes de noviembre cargado de arte y actividades para todos los públicos. La gran protagonista será la exposición 'My atlas #Our Atlas', la primera gran antológica dedicada a Thomas Hirschhorn en Europa en los últimos 20 años, que abrirá sus puertas el 14 de noviembre. Una oportunidad para adentrarse en la complejidad de su obra, marcada por la experimentación formal y el pensamiento crítico.

Instalación del artista suizo Thomas Hirschhorn que puede verse en el Museo Helga de Alvear de Cáceres. / EUROPA PRESS

'Helga's DJ Session'

Para celebrar esta inauguración, esa misma noche se realizará una nueva 'Helga’s DJ Session', de la mano de Loop Up DJ, y durante todo el fin de semana habrá visitas comentadas gratuitas a la muestra, para que el público pueda conocer de cerca la obra del artista.

Además, el museo mantiene sus actividades habituales, cada sábado a las 12.00 horas, los niños de 6 a 12 años pueden participar en divertidos talleres creativos, mientras que los amantes del arte pueden descubrir la colección permanente y las obras recientemente incorporadas mediante visitas comentadas, que se realizan de jueves a sábado a las 19.30 horas, y también por las mañanas, los sábados y domingos a las 12.00 horas.

Nuevas exposiciones

Asimismo, acogerá nuevas exposiciones entre las que destacan dos propuestas de la Colección Helga de Alvear.

'¿Puede el archipiélago entrar en el Museo?' Una muestra inspirada en las ideas de Édouard Glissant, que invita a explorar narrativas sobre mundos plurales y complejos. Esta exposición se renueva periódicamente a través de distintos capítulos, generando más preguntas que respuestas.

Por su parte, 'Nuevas islas para Helga. El sentido de la abstracción', presentada con motivo del homenaje a Helga de Alvear celebrado en septiembre, constituye un nuevo capítulo de la serie anterior. En esta ocasión, se reúnen obras que reflejan la pasión de la coleccionista por la abstracción y el color, incluyendo piezas inéditas y recientes adquisiciones.

Visitas comentadas

Por último, el museo ofrece un programa de visitas comentadas y actividades para descubrir sus exposiciones. Se realizarán recorridos por la Colección Helga de Alvear, que incluyen las nuevas obras recientemente incorporadas.

Además, con motivo de la inauguración de la muestra temporal 'My atlas #Our Atlas', de Thomas Hirschhorn, se celebrará un programa especial de visitas comentadas gratuitas los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, para el que ya se puede reservar plaza.