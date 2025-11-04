La ayuda a domicilio, garantizada en Cáceres hasta septiembre de 2026

Meses después del culebrón que mantuvo más de dos meses a la ciudad de Cáceres sin el servicio de ayuda a domicilio que ofrece el Instituto Municipal de Asuntos Sociales, por fin se ha adjudicado de forma definitiva el contrato. Tal y como se anunció a finales de julio, la firma que se encargará de su gestión será Uninges-3, que ofertó un importe total de 1.402.310 euros y ejecutará el contrato hasta el 3 de septiembre de 2026.

Puntuación

La firma ha vencido en el proceso a Asistencia Cáceres después de lograr una puntuación seis puntos superior (90 a 84). Uninges ha ofertado 16,02 euros, mientras que su rival incluyó apenas dos céntimos menos. Sin embargo, lo que ha sido determinante ha sido el plano de las mejoras.

Ofertas

La adjudicataria ofertó 300 horas para cada anualidad del contrato, cuatro limpiezas de choque para viviendas que se encuentran muy sucias por circunstancias diversas o cuando las condiciones higiénicas no alcancen los mínimos necesarios, 15 intervenciones de bricolaje en el hogar de una hora de duración como máximo (arreglo de enchufes, cintas de persianas o colgar lámparas, no incluye reparaciones de electrodomésticos o similares) y cobertura por un periodo de cuatro meses por usuario de gastos de alquiler de ayuda técnica de grúa, cama articulada, colchón viscoelástico para evitar úlceras por presión, silla de ruedas o andador, referidas para un total de nueve usuarios en cómputo anual. Su contrincante apenas propuso las dos primeras. Sin embargo, en la oferta técnica no hubo diferencias y obtuvieron el mismo puntaje.