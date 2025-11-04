Cáceres acoge un homenaje a Ana María Matute, una mesa redonda sobre patrimonio cultural y la 'Gala Premio Plena Moon 2025'

La ciudad celebra su compromiso con la cultura.

La Biblioteca Pública celebra el centenario de Ana María Matute

La Biblioteca Pública de Cáceres 'A. Rodríguez-Moñino/M. Brey' inaugurará el próximo 4 de noviembre, a las 18.30 horas, una nueva edición de Feliz aniversario con una cita dedicada al centenario del nacimiento de Ana María Matute, una de las grandes voces de la literatura española del siglo XX. El encuentro, abierto al público y celebrado en el salón de actos, recordará la vida y obra de la escritora, con especial atención a su mirada sobre la infancia, la guerra, la fantasía y la ternura, así como a su aportación al papel de las mujeres en la literatura. La actividad forma parte del compromiso de la biblioteca con la difusión cultural y el fomento de la lectura a través de autoras imprescindibles. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ana María Matute, escritora. / Cedida

Mesa redonda sobre la protección de los bienes culturales

El próximo miércoles 5 de noviembre, de 19.30 a 21.00 horas, se celebrará en Cáceres la mesa redonda El compromiso general para la protección de los bienes culturales, primera sesión de las jornadas organizadas por la Fundación Tatiana y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, bajo la coordinación del académico Jesús García Calderón. La actividad abrirá un ciclo dedicado a reflexionar sobre el papel esencial que el respeto y conocimiento del patrimonio histórico desempeñan en el futuro de las grandes ciudades.

Jesús García Calderón. / Cedida

En esta primera sesión intervendrán Feliciano Correa Gamero, que analizará la responsabilidad de los ayuntamientos en la defensa del patrimonio, Arsenio Sánchez Hernampérez, experto del Instituto del Patrimonio Cultural de España, quien compartirá su experiencia internacional en restauración documental, y Celia Martínez Yáñez, vicepresidenta del Comité Científico Internacional de Turismo Cultural de ICOMOS, que presentará la Carta Internacional sobre el Turismo Cultural Patrimonial de 2022. El acceso se realizará por la Cuesta del Marqués y la entrada será libre hasta completar aforo.

'Gala Premio Plena Moon' en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Cáceres será escenario este miércoles a las 20.00 horas de la Gala Premio Plena Moon 2025, una cita marcada por el humor, el talento y el reconocimiento a la creatividad y la sostenibilidad. Durante la velada se entregarán el Premio Plena Moon y los galardones #plenamooner 2025, en un espectáculo que contará con actuaciones destacadas y la presencia de relevantes figuras del ámbito cultural y medioambiental. La gala tendrá una duración aproximada de dos horas y está dirigida a todos los públicos.

La organización recuerda la importancia de la máxima puntualidad, ya que las puertas se abrirán 30 minutos antes del inicio y no se permitirá la entrada una vez comenzada la representación.