💍 Cáceres de Boda 2025: organiza tu gran día en un fin de semana mágico

✨ Un aliado perfecto para los contrayentes

En uno de los días más especiales de la vida, siempre es bueno contar con ayuda. Cáceres de Boda celebra su decimooctava edición convirtiéndose en el mejor aliado para las parejas, ofreciendo la oportunidad de organizar todos los detalles del enlace… ¡En solo un fin de semana! 💕

El evento se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Palacio de Congresos de Cáceres, y reunirá a visitantes de toda la región y de comunidades limítrofes 🏰. Durante dos días —de 11.00 a 20.00 horas— las puertas estarán abiertas para ofrecer los mejores servicios y asesoramiento a los futuros novios.

Stands en la pasada edición de Cáceres de Boda. / Jorge Valiente

💡 Inspírate y diseña el día más feliz de tu vida

Empieza ahora inspirarte para diseñar la jornada más feliz de tu existencia. Sea cual sea tu presupuesto, en Cáceres de Boda encontrarás ideas únicas y adaptadas a vosotros. Desde vestidos hasta fotografía, decoración o viajes, ¡todo lo que necesitas para un día inolvidable! 🌷

En Cáceres de Boda encontrás asesoramiento profesional. / Jorge Valiente

🏛️ Una feria completa y dinámica

Esta edición contará con 50 stands y 40 expositores que ocuparán toda la planta baja del Palacio de Congresos. Los principales colaboradores son Cajalmendralejo y Leza Motor Concesionario Ebro 🚗.

Además, la cafetería, situada en la planta primera, está gestionada por Catering Vía de la Plata bajo la dirección del prestigioso chef Pepe Valadés 🍽️.

Esta nueva organización hace que la feria sea más cómoda, accesible y dinámica para parejas, familiares y visitantes.

Los novios encuentran soluciones a todas sus necesidades en Cáceres de Boda. / Jorge Valiente

🎁 Inscríbete y gana premios increíbles

Más de 💯 parejas ya se han inscrito en la web oficial. El prerregistro da acceso gratuito a la feria, mientras que el resto de visitantes podrá entrar por solo 2 euros.

Entre todas las parejas asistentes se sortearán regalos exclusivos, como:

💶 Un cheque de 500 € para contratar servicios de expositores.

para contratar servicios de expositores. 💐 Un ramo de flores para los novios.

para los novios. 🎶 Un equipo de música .

. 💞 Una escapada romántica, ¡y mucho más!

🚀 Innovación y nuevas tendencias nupciales

En Cáceres de Boda 2025 también podrás descubrir las últimas tendencias y la tecnología más innovadora:

📸 un hinchable con forma de cámara de fotos para eventos,

✨ productos con glitter,

🌲 impresiones en madera para decorar o regalar,

entre muchas otras novedades creativas.

🏨 La mejor oferta de hostelería y decoración

Importantes complejos hosteleros como el Complejo Rural La Paloma (Arroyo de la Luz) y la Red de Hospederías de Extremadura participarán con ofertas especiales para los novios.

La decoración del recinto estará a cargo de Omicrón y Karmen Arreglos Florales 🌺, garantizando un entorno elegante y romántico.

👰🤵 Todos los sectores del mundo nupcial en un solo lugar

Un año más, Cáceres de Boda contará con expositores especializados en: Vestidos de novia y trajes de novio 👗🤵

Agencias de viajes ✈️

Wedding planners 💐

Fotografía y vídeo 📷

Decoración y catering 🍰

Estética, peluquería y música 🎻

Cumpliendo siempre con su lema:

'Organiza tu boda en un fin de semana' 💞