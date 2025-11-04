Rafa Mateos impulsa su primera gran rehabilitación comercial del centro histórico de Cáceres con una inversión de 400.000 euros

Primera gran acción del gobierno de Rafa Mateos para la rehabilitación comercial del centro histórico de Cáceres. El ayuntamiento ha lanzado la licitación de un contrato para ofrecer un lavado de cara a varias zonas por un importe total de casi 400.000 euros. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el día 24 de noviembre y, una vez que las obras sean adjudicadas, contarán con cuatro meses de plazo de ejecución.

Situación actual

El centro histórico de la ciudad presenta síntomas generalizados de pérdida de atractivo comercial, con un notable incremento de locales vacíos, degradación del tejido residencial superior y escasa iniciativa privada. Esta situación es preocupante al encontrarse en el eje principal de acceso a la ciudad monumental, por donde pueden transitar tanto ciudadanos como turistas.

Por ello, se ha redactado un contrato que permite la definición técnica, económica y constructiva de las actuaciones previstas en el émbito de intervención asignado, en el marco del programa de rehabilitaicón comercial. Este proyecto pretende recuperar, mejorar y poner en valor el espacio urbano mediante intervenciones específicas que fomenten la reactivación del comercio tradicional, la mejora de la imagen urbana y el confort ambiental de las zonas objeto de actuación.

Dos lotes

La adjudicación se dividirá en dos lotes. El primero supone la rehabilitación y adecuación de fachadas comerciales en las calles Moret, Pintores, Paneras y San Pedro para mejorar su integración urbana, su percepción estética y su funcionalidad como soporte de actividad económica.

Las actuaciones previstas variarán en función del estado actual de cada local. En cada uno de ellos se actuará de una manera distinta. Es posible que algunos de los establecimientos ya no estén ocupados en el momento en que se ejecute la obra. Contempla la supresión de aplacados en fachada y del rótulo comercial para instalar uno nuevo conforme a la integración estética, un nuevo enfoscado, la pintura de fachada del local, pintado general de protección, de cables, limpieza de graffitis y la retirada de toldos de la vía pública.

Segundo

El segundo propone una cubrición textil desmontable en la calle Gómez Becerra para generar zonas de sombra que mejoren el confort climático en una vía que ha sido recientemente transformada en plataforma única, incluyendo arbolado y mobiliario urbano. La intervención propuesta busca respetar la trama existente y la reciente actuación, potenciando el uso peatonal del espacio y proponiendo una solución reversible, respetuosa con el paisaje urbano y poco invasiva.

Se ha propuesto utilizar PVC microperforado por su comportamiento frente al viento y por su capacidad para generar una sombra tamizada que no bloquea completamente la luz solar, contribuyendo a una atmósfera luminosa y agradable. Los tonos de color se han inspirado en la paleta cromática predominante en el entorno, aludiendo así a una integración visual coherente con el paisaje urbano. El diseño del sistema permitirá su desmontaje completo al finalizar la temporada estival, incluyendo membranas, cables tensores y estructura portante. Esta obra deberá quedar ejecutada antes del 31 de diciembre.