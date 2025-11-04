Proyecto de vida saludable
Cáceres pedaleará por el planeta el 9 de noviembre con la ECO-Fiesta de la Bicicleta
El Periódico Extremadura es uno de los patrocinadores del evento
Pedalear en familia y cuidar el medioambiente. Ese es el objetivo de la ECO-Fiesta de la Bicicleta, un evento familiar y ya tradicional en el que Cáceres se llenará de bicicletas. Tendrá lugar el domingo 9 de noviembre y saldrá a las 10.00 de la Plaza Mayor. El recorrido es similar, siendo la única novedad que finalizará en el parque del Padre Pacífico próximo al Centro Comercial Ruta de la Plata, en vez de en el bulevar de la calle Londres.
Con este cambio se gana «un espacio más amplio», lo cual aportará más seguridad. Allí en el parque recibirá a los corredores una fiesta con hinchables amenizado por Jimeno, locutor de Cadena 100, y sorteos de productos relacionados con el mundo de la bicicleta. El recorrido será de unos 7 kilómetros, contando con puntos de reagrupamiento a lo largo del recorrido, como en la plaza de América.
Más que una carrera
Además del mencionado sorteo en el que se podrá participar con los dorsales (disponibles en varios puntos de toda la ciudad como Décimas, Pelín o Cadena 100 Cáceres), se ha organizado un maratón fotográfico en el que todos los corredores podrán enviar sus postales, con un vale de 100 euros como premio para el que más 'likes' tenga. Junto al maratón, se ha previsto un juego online de obstáculos para optar a una bicicleta de montaña.
Actualmente se estima en unos 2.500 dorsales vendidos, estando «parado» el movimiento ciudadano, pues en otras ediciones se ha llegado a vender hasta el doble. Rocío Pérez, gerente del Ruta de la Plata, uno de los organizadores, cree que se debe a «el cambio en el calendario, pues normalmente suele ser en octubre o la duda por la previsión del tiempo», predicción que parece favorable hasta el momento.
La cita está enmarcada dentro del proyecto de sostenibilidad 'Origen' del centro comercial, fomentando así la vida saludable de los cacereños en familia. Aunque la bicicleta es el medio de transporte habitual de la carrera, no es el único posible. Es decir, patines, patinetes o incluso las piernas son transportes también aceptados por la organización. Lo importante es participar, si puede ser en familia, mejor, y sobre todo, pasarlo bien en esta actividad lúdica y deportiva.
