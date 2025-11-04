Casas de Miravete, de pueblo de paso de Cáceres a enclave olvidado por la autovía de Madrid

Durante décadas, el municipio cacereño de Casas de Miravete fue un pueblo de paso. Situado en la antigua N-V o N-5, la carretera nacional que conectaba Madrid con Portugal a través de Badajoz, vivía del flujo constantede coches, camiones y autobuses que cruzaban su travesía.

En los restaurantes siempre había actividad, los talleres trabajaban sin descanso y las gasolineras atendían a viajeros que hacían un alto en el camino antes de continuar hacia Extremadura o la capital. “Era habitual que los vecinos bajaran de paseo a observar el trasiego de vehículos y personas”, recuerda el actual alcalde, Juan Luis Curiel.

Pero en la década de los 90 todo cambió. Con la inauguración de la autovía (A-5), la carretera de toda la vida se desvió varios kilómetros y el pueblo quedó alejado de la nueva ruta principal. La mejora de las comunicaciones regionales, celebrada en toda la región, supuso un golpe silencioso pero devastador para Casas de Miravete.

La nueva A-5, con su trazado más recto y seguro, había cumplido su función de descongestionar la antigua nacional, pero también se llevó consigo gran parte del pulso económico del municipio. “Afectó sobre todo a la hostelería”, explica Curiel.

El alcalde de Casas de Miravete, en el ayuntamiento. / Toni Gudiel

Negocios que no sobrevivieron

En pocos años desaparecieron todos los negocios locales que crecieron dando servicio al tráfico de la carretera. La gasolinera y un taller mecánico, sin apenas clientes, acabaron cerrando; y restaurantes como el de la Playa de Extremadura, ‘Torre Eiffel’, ‘El Moya’ o la Ventilla del Camionero, que durante años dieron de comer a diario a transportistas y viajeros, se vieron obligados a bajar la persiana.

El cierre de ‘Torre Eiffel’ dolió especialmente a los vecinos. “La gente bajaba mucho allí a alternar, a comer, a tomar unas copas o unas cervezas. Era un emblema del pueblo, un bar de toda la vida muy transitado”, cuenta el alcalde.

Antigua Ventilla del Camionero, lugar que cerró para trasladarse a una zona más cercana a la autovía A-5. / Toni Gudiel

Pérdida de habitantes

Su desaparición arrastró también a buena parte del empleo local. “Hubo siete u ocho trabajadores que fueron dados de baja en el censo y se marcharon a Deleitosa. En un municipio como este, con pocos habitantes, eso se nota un montón”, lamenta.

La población comenzó a reducirse poco a poco, siguiendo el patrón de otros municipios rurales: los jóvenes se marchaban a estudiar o trabajar, y el comercio local perdió relevancia. “Buena parte de quienes regentaban los negocios a pie de carretera acabaron trasladándose a otros pueblos”, señala Curiel. “Y algunos, por suerte, no lo perdieron todo”.

El aislamiento interior

Lo que antes era un punto intermedio en la ruta nacional se convirtió en un rincón apenas visible en los mapas del tráfico. Casas de Miravete pasó a depender de una salida secundaria de la autovía, lo que redujo su visibilidad y limitó el acceso espontáneo de visitantes.

Juan Luis Curiel, alcalde del municipio. / Toni Gudiel

El aislamiento comenzaba a ser una realidad. No tanto por la distancia física —ya que la autovía está a solo unos minutos—, sino por la desconexión económica y social. El flujo constante de personas que antes paraban a tomar un café, repostar o preguntar por la carretera desapareció. Con él, se fueron también parte de los ingresos y de la vida cotidiana que sostenía el pueblo.

Adaptarse a los cambios

Con el tiempo, la localidad se fue adaptando a la nueva realidad y logró salir adelante. Hoy, Casas de Miravete ya no depende del ir y venir de vehículos, pero conserva el recuerdo de aquellos años de tránsito continuo, cuando el rugido de los motores formaba parte del día a día del pueblo.