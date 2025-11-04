Cilleros y Ecoparque: otros casos de sucesos pendientes con bebés involucrados

En la provincia cacereña se han registrado dos sucesos relativamente recientes con bebés involucrados, como el caso de la operación Recicta, que ha terminado con la detención (el pasado 2 de noviembre) de un hombre de 47 años y una mujer de 48 como supuestos autores de un delito de detención ilegal tras sustraer a un bebé en Navalmoral de la Mata.

Prórroga por falta de pruebas

Por un lado, el caso Cilleros, del que el pasado mes de julio se cumplió un año, y que sigue en fase de instrucción por parte del Juzgado Número 2 de Coria, ya que la jueza ha solicitado una prórroga de seis meses, con la joven acusada de matar a su bebé recién nacido en el municipio cacereño en prisión provisional.

No hay calificación fiscal ni se ha optado por decretar apertura de juicio oral por falta de pruebas.

Según fuentes judiciales, se solicitó un volcado de teléfono móvil y de redes sociales pero se recibió incompleto, por lo que la jueza lo ha solicitado de nuevo, y también esa prórroga de la instrucción del caso. Un caso que sorprendió a esta población serragatina de apenas 1.600 habitantes y que se remonta a junio de 2024, cuando fue acusada una mujer de 22 años de asesinar a su bebé recién nacido. La Guardia Civil la detuvo el 21 de junio del año pasado tras haber dado a luz en su domicilio y tras hallar el cadáver del bebé en la vivienda.

Caso Ecoparque

Por otro lado, unos meses antes, en marzo de 2024, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Plasencia, que se hizo cargo de la instrucción del caso de la bebé hallada muerta en el Ecoparque de Mirabel, notificaba el archivo por falta de autores conocidos. Se trató de un archivo provisional, dado que la investigación policial seguía su curso.

Otro caso sonado, fue la condena a 10 años (en mayo de 2020) a una mujer por desatender a su hijo hasta casi causarle la muerte; era un bebé recién nacido, al que parió en casa y nunca se encargó de alimentarle. Tampoco cuidaba de sus otros 4 hijos. Uno de ellos, de 10 años, se encargaba de criar a los hermanos.