Comercios de La Madrila temen al nuevo supermercado que está por llegar al local que ocupó 'El País de Ni' y 'Camelot'

Desde hace unos días los vecinos de La Madrila, concretamente de la calle Venecia y alrededores, se han visto sorprendidos por el inicio de unas obras de lo que acabará siendo un nuevo supermercado, un elemento que dentro de la barriada no se ve y seguramente cambie la vida de los vecinos y los comerciantes. Los supermercados más cercanos son el Mas y el Spar de la avenida Virgen de Guadalupe, considerado el límite del barrio.

Hasta ahora los comercios que destacan en la zona son locales, pero la llegada de este nuevo gigante, que será un Dia, afectará de lleno al resto. Esther, dueña de la multitienda ‘El Capricho’ que se encuentra en la esquina de Doctor Fleming con la calle Niza, a escasos 70 metros del futuro nuevo vecino, asegura que «seguramente tenga que cerrar», concepto que recoge su vecina Jacqueline, de la multitienda de la plaza de Bruselas, quien desconocía el hecho.

Más prudente es Pedro, de la frutería-carnicería Puerto de la plaza de Gante, que, aunque es consciente de que le va a «afectar al negocio», cree que «sería precipitarse» asegurar algo de tal calibre. «Pero entre unas cosas y otras siempre repercute», añadió.

Innecesario

Esther, en un evidente tono disgustado, comentó que la apertura de un supermercado de tal magnitud «es algo innecesario porque ya hay suficiente comercio». «Creo que están tirando más por los grandes comercios y crear puestos de trabajo, pero son cadenas de fuera de España, y eso a las pymes nos afectará», pronunció. Jacqueline cogió de nuevo el testigo y añadió que «con los otros supermercados de Virgen de Guadalupe creo que ya es suficiente, con este ya es demasiado».

Imagen de las obras del supermercado. / Jorge Valiente

Por otro lado creen que afectará al ya de por sí complicado estado del aparcamiento de la zona. «Va a haber muchísima cola, coches en doble fila…», concepto que Pedro contradice porque cree que «irá la gente del barrio, sin coches». Por el momento se desconocen detalles acerca del nuevo comercio que ocupará una acera entera de la calle Venecia, desde lo que hasta hace unos años era 'El País de Ni' hasta la otra esquina colindante con el 'Bontá'.