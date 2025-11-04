Cita con las letras
Del contrabando a San Juan de la Cruz: tres voces literarias dan vida al otoño cultural de Cáceres
Eusebio Medina, Paulina Rodríguez y Jorge Solís protagonizan las nuevas citas culturales de la semana en el Palacio de la Isla y Los 7 Jardines
El Otoño Literario continúa llenando de cultura y letras la ciudad de Cáceres. La sexta edición del ciclo, organizado por la Concejalía de Cultura, abre el mes de noviembre con tres nuevas presentaciones que combinan memoria histórica, poesía y teatro.
El primero en intervenir será Eusebio Medina García, que presenta este martes “Memorias de la frontera. Historias de la Sierra Fría” en el Palacio de la Isla a las 18:30 horas. Su obra propone un viaje íntimo a la memoria de La Raya, la frontera entre España y Portugal, durante los años más duros del siglo XX. A través de testimonios vivos, rescata las voces de campesinos, contrabandistas y mujeres que sobrevivieron entre la pobreza, la represión franquista y el ingenio. Medina plasma en estas páginas historias de café escondido, noches de contrabando y encuentros tensos con la Guardia Civil, componiendo un retrato colectivo de dignidad y resistencia.
El jueves 6, la cita será con la poesía. Paulina Rodríguez González presentará “Reflejos” en Los 7 Jardines a las 19:30 horas. En este poemario, la autora abandona los clichés de los cuentos de princesas para adentrarse en una lírica íntima y emocional. “Dejé a un lado los tacones de aguja y la búsqueda de príncipes azules para devolverte la vida a través de estos versos llenos de lágrimas y recuerdos”, confiesa la autora en una de las piezas del libro.
La semana literaria culminará el viernes 7, de nuevo en el Palacio de la Isla, con el doble estreno del escritor Jorge Solís, que presentará “Cantares del más acá” e “Hipias” a las 18:30 horas. El primero, galardonado con el Premio de Poesía Pablo García Baena, reinterpreta el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz desde una mirada contemporánea, explorando el amor y la espiritualidad desde la inmanencia del mundo sensible. El segundo, “Hipias”, es una poesía dramatizada que recrea la pasión entre Aristogitón y Harmodio en la Atenas del siglo VI a. C., un texto donde se entrecruzan filosofía, historia y lenguaje teatral.
El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha animado a los cacereños y cacereñas a “seguir disfrutando durante este mes de los encuentros con escritores y escritoras que nos trae el Otoño Literario, para conocer sus obras y apoyar la creación literaria”.
De esta forma, Cáceres refuerza su compromiso con la palabra escrita y convierte cada semana de otoño en una celebración de la literatura.
