Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres

Un fortísimo accidente se ha producido en torno a las 11.45 de la mañana de este martes en la Ronda Norte de Cáceres. Hasta cuatro vehículos se han visto implicados en el suceso. Hasta el lugar de los hechos han tenido que acudir los bomberos del Sepei para excarcelar a varias personas que se habían quedado atrapadas.

Los vehículos implicados son un camión frigorífico de 3.500 kilos y otros tres turismos. El suceso se ha producido justo a la entrada de la rotonda del Burger King de la zona comercial de Mejostilla. Al parecer, se habría producido en la zona del semáforo previo. Todo apunta a que ha tenido lugar por un frenazo inesperado de uno de los vehículos, provocando un efecto dominó en el resto.

Trasladados al hospital

Tras la excarcelación, varias ambulancias han trasladado a un número de heridos que todavía es desconocido al Hospital Universitario de Cáceres.

Entre ellos hay un matrimonio, el cual ha sido necesario excarcelar y ya ha sido trasladado al hospital. Además, en el vehículo que estaba ubicado delante había un padre con un niño, cuya edad no ha trascendido. Según informa la policía local, ambos parecían estar bien y las ambulancias también les han llevado al recinto hospitalario para una exploración más exhaustiva.

El conductor del camión (un hombre de mediana edad), al que los agentes han sometido a tests de drogas y alcoholemia, ha pasado varios minutos en el suelo y parecía tener problemas para mantenerse en pie.

Por último, los bomberos aún estaban trabajando para excarcelar por la parte trasera del coche a la última persona que aún estaba atrapada. Es una mujer de unos 40 años.

Además de las ambulancias y los bomberos, han acudido varias patrullas de la policía local y grúas para retirar los vehículos de la calzada.

Corte de la carretera

El trayecto de la Ronda Norte entre las rotondas de los campos de fútbol de Pinilla y en la que se ha producido el suceso ha sido cortado después de unos minutos de retenciones. Una hora después, aún no está abierta al tráfico porque las grúas están comenzando con la retirada de los vehículos. También será necesario limpiar la calzada, pues está llena de restos de los coches implicados en el accidente.