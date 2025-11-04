Las empresas Sacyr y Gévora construirán la segunda fase del hospital Universitario de Cáceres por 188 millones de euros

El complejo del hospital Universitario de Cáceres avanza en en los trámites clave con el propósito de empezar a construir la segunda fase en 2026. Ha sido este martes cuando la dirección de planificación económica del Servicio Extremeño de Salud emplazó a la tercera reunión ya de la mesa de contratación con la intención de proponer un adjudicatario. Finalmente, la administración regional ha propuesto a la UTE conformada por Sacyr y Gévora para ejecutar la obra por 188 millones de euros.

Hasta la fecha, seguían adelante en el concurso siete empresas y en la fase de valoración de juicio de valor, Acciona partía como la mejor valorada con 5,6 puntos sobre las otras seis. El criterio que determina esta puntuación está basado en las medidas para garantiza el plazo de ejecución y el análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan para mejorarla.

En cuanto a las otras empresas, la UTE entre Obrascon Huarte Lain y Acsa obtiene la segunda mejor puntuación con 5,5 puntos, la UTE de Avintia y Sevilla-Nevado se encuentra como la tercera mejor posicionada con 5,4 puntos al igual que la UTE entre San José y Magenta. Por último, la UTE entre Dragados, Sacyr y Gévora (5,3puntos), Ferrovial y Sendin (5,1) y Placonsa y Construred (5,0 puntos) completan la lista.

2030 en el horizonte

La adjudicataria ha salido de la que se posiciona mejor en los criterios de juicio de valor y quien aporte una mejor oferta económica, que ha sido la UTE propuesta en este caso. Si no hay alegaciones y se cumple el mejor de los escenarios, esta segunda fase del hospital Universitario que contempla un nuevo edificio con consultas y quirófanos, podría arrancar a final de este año o a inicios del siguiente y, siempre que no haya demoras el centro hospitalario, podría estar completo en 2030.