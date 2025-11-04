José Antonio Calderón, historiador: "Muchos yacimientos en Cáceres están abandonados, a pesar de ser auténticas joyas culturales que merecen nuestra atención"

El historiador José Antonio Calderón, natural de Villafranca de los Barros, se adentró en el mundo de las redes sociales casi por casualidad. "Todo empezó un poco por mis amigos. Muchos de ellos trabajan en el campo y, como en esta zona abundan los vestigios arqueológicos, solían avisarme cuando encontraban algo. Yo iba a su fanega o cortijo, les hacía fotos y luego las subía a Instagram, explicando un poco su origen. Con el tiempo, me di cuenta de que eso me limitaba mucho, porque sólo podía compartir lo que aparecía en mi entorno. Por eso, en 2021 decidí ampliar horizontes, dejé de hablar únicamente de Villafranca y comencé a recorrer Extremadura, contando historias y mostrando piezas que forman parte de su patrimonio".

'Los Extremos del Duero'

"A raíz de ello, en 2023 decidí cambiar el nombre de mi cuenta a Los Extremos del Duero, con el propósito de mostrar los vestigios arqueológicos de toda la región. El nombre procede de un concepto medieval, extremadoris, del que deriva precisamente el nombre de nuestra comunidad autónoma". Asimismo, recuerda que al principio le daba mucha vergüenza, por ese "qué dirán" tan típico de los pueblos. Sin embargo, al ver que otros compañeros de la zona comenzaban a crear sus propios vídeos en redes, pensó: "Si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no?".

"He visitado muchísimos yacimientos, e incluso me han llegado a ofrecer desplazarme hasta Cádiz para conocer una ciudad romana, pero no lo he aceptado, porque aquí, en Extremadura, tengo material para años y años, esto no se acaba. El que más me ha sorprendido, sin duda, es el Turuñuelo, en Guareña. Es impresionante las paredes, las escaleras, los muros de más de cinco metros, en las fotos parece mucho más pequeño de lo que realmente es. Antes de grabar cualquier vídeo, siempre hago una primera visita por mi cuenta, para disfrutar del lugar y conocerlo a fondo, solo después es cuando preparo y grabo el contenido para compartirlo".

Maltravieso

Por otro lado, ha comentado que se encuentra en gestiones con el Ayuntamiento de Cáceres para organizar una visita a la zona. "Me encantaría poder visitar Maltravieso. Desde que tenía 6 o 7 años he soñado con ver las manos pintadas en esa cueva."

Mano en la cueva de Maltravieso, en Cáceres. / El Periódico

En la actualidad

Actualmente, es historiador y se está preparando el Máster de Formación del Profesorado con el objetivo de convertirse en profesor de Historia. Afirma sentirse muy afortunado, ya que muchas de las personas que hoy aparecen en sus vídeos fueron, durante años, protagonistas de los libros de los que aprendió. "Es algo realmente increíble, todavía me cuesta creerlo". Por último, ha insistido en la importancia de respetar el Patrimonio y ha pedido a las administraciones que velen por su protección. "En numerosas ocasiones, los yacimientos están abandonados, por lo que debería prestarse mayor atención a estos lugares, auténticas joyas culturales".