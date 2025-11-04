El juicio a los acusados de prostituir a mujeres en un piso de Nuevo Cáceres arranca este miércoles y durará dos días

El juicio por la red de prostitución de Nuevo Cáceres arrancará en la Audiencia Provincial de Cáceres este próximo miércoles y se prolongará durante dos días. En la vista comparecen dos acusados, un hombre y una mujer, para los que el ministerio público pide hasta 50 años de prisión por obligar a ejercer la prostitución a siete mujeres en un piso de la ciudad.

Ya se intentó el pasado septiembre negociar un posible acuerdo para evitar que se celebrara el juicio, pero no fue posible. De hecho, el abogado de los acusados, el mediático Marcos García Montes, reclama la libre absolución de ambos. Los dos acusados se encuentran en libertad con cargos.

Contactaban con ellas para que viajaran a Cáceres

El escrito de fiscalía al que ha tenido acceso este diario recoge que «ambos se dedicaron a contactar con mujeres para que viajaran a Cáceres y aquí les obligaban a pagar una deuda a través de la prostitución». Las siete mujeres que figuran en el documento de acusación como víctimas cuentan con entre 20 y 30 años y, recoge el ministerio público, "eran alojadas en un piso y sometidas a una sesión fotográfica que aprovechaban los acusados para publicar en páginas de internet y ofrecer sus servicios sexuales".