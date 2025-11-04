Juicio a un conejal de Las Hurdes por un supuesto delito de amenazas

Una pareja de vecinos de Las Mestas (una alquería perteneciente al municipio de Ladrillar en Las Hurdes) han denunciado públicamente la existencia de un clima de "hostigamiento, amenazas y coacciones" que atribuyen al concejal Ramón Tomás Roncero González, miembro del actual equipo de gobierno (PSOE) del ayuntamiento.

Según los testimonios recogidos, los vecinos afectados aseguran haber sufrido actos de "acoso reiterado y abuso de autoridad", tanto en el "ámbito personal como en el uso de bienes municipales". Los denunciantes interpusieron el pasado mes de octubre la demanda pertinente y el Ministerio Fiscal la admitió a trámite.

Juicio en Plasencia

La causa la instruye el Juzgado Número 2 de Plasencia que ha fijado fecha para el juicio oral el próximo 12 de noviembre. Según la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso el Periódico Extremadura, los dos vecinos del municipio (José Ramón Sánchez Rajal y Esther Martín Albarrán) la formularon por hechos que podían ser constitutivos de delitos de "coacciones inmobiliarias, coacciones, amenazas, exceso de autoridad y puesta en peligro de la integridad física, de conformidad con los previsto en el Código Civil".

Asimismo, en la denuncia hacen constar que el pasado 29 de agosto de 2025, a las 21:00 horas, "nos encontrábamos sentados en unas hamacas en la puerta de nuestra casa, vivienda que tenemos alquilada desde el 4 de noviembre de 2021 al ayuntamiento, cuando el denunciado irrumpió en el patio de la vivienda conduciendo su vehículo, a gran velocidad y de forma amenazante hacia nosotros; obligándonos a levantarnos precipitadamente y refugiarnos en el interior de la casa".

'Okupas' y 'sinvergüenzas'

El denunciado estacionó su vehículo en el citado patio, "profiriendo, insultos y amenazas", tales como: "sinvergüenzas, okupas de mierda, largaos ya que es lo que tenéis que hacer; parece mentira, que no sepas quién soy yo". Aseguran que, ante la gravedad de la situación, enviaron un WhatsApp al alcalde del municipio, Santiago Domínguez Roncero, e "intentamos contactar de inmediato con la Guardia Civil".

Y que a consecuencia de la "tensión y el hostigamiento sufrido, mi esposa que padece neuralgia del trigémino sufrió una grave crisis de dolor, ansiedad y pánico". Al intentar trasladarla en su vehículo al centro de salud de Nuñomoral se dieron cuenta de que el denunciado "había dejado el coche atravesado en el patio", por lo cual impedía la salida del auto de los denunciantes.

"Esta acción supuso una coacción directa y una obstrucción intencionada, privando del derecho de asistir de urgencia a una persona enferma". Ante la imposibilidad de enviar asistencia médica, el denunciante tuvo que atender a su esposa en el domicilio “con los medios disponibles”.

Aseguran que este "no es un hecho aislado" desde su llegada a la citada vivienda, ya que "hemos sufrido actos reiterados de acoso, amenazas e intimidación por parte del denunciado; especialmente, desde que accedió al cargo de concejal” tras las elecciones de mayo de 2023. Este diario intentó ponerse ayer en contacto con la corporación municipal sin éxito.