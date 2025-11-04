Seis mujeres se integran a la Policía Municipal de Cáceres y, días después, sufren una agresión verbal

En 1983 seis nuevas policías municipales se incorporan a sus funciones en la ciudad. A los pocos días de ser presentadas ante el alcalde se produce una agresión verbal a tres de ellas. Ese mismo año, Charlie Rivel, Estrellita Castro, Joan Miró y Luis Buñuel nos dicen adiós.

Proceso gradual

Las mujeres empezaron a ingresar en la Policía en España a partir de los años 80, aunque en un principio de manera limitada. En Extremadura, la incorporación de mujeres a los cuerpos policiales fue un proceso gradual, siguiendo la tendencia de la integración de las mujeres en las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta 1989, las mujeres no podían acceder a la Policía Nacional en España, pero la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, abrió la puerta a la integración femenina en las distintas fuerzas. En ese contexto, se comienzan a hacer los primeros esfuerzos por abrir las puertas de las academias y los cuerpos policiales a las mujeres.

Presencia femenina en la policía

En Extremadura, como en el resto del país, las primeras mujeres en ser admitidas en la Policía Nacional y en la Policía Local de las principales ciudades de la región, comenzaron su formación y, a lo largo de los años, se fueron integrando en las distintas áreas de la policía. No obstante, el acceso de mujeres a las fuerzas de seguridad fue inicialmente bajo en comparación con los hombres. A lo largo de los años, con políticas de igualdad y un enfoque en la paridad, la presencia femenina en la policía ha ido aumentando en Extremadura, tanto en la Policía Nacional como en los cuerpos de Policía Local de diversas ciudades y pueblos.