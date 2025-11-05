Los acusados de obligar a mujeres a prostituirse en Nuevo Cáceres se declaran inocentes en el juicio

“No”. Con una rotunda y escueta negación defendieron su inocencia los dos acusados de obligar a ejercer la prostitución a mujeres que llegaban a Cáceres desde Colombia. No tuvieron la opción de responder a más preguntas porque su interrogatorio se ha fijado al final del juicio. Por lo tanto, arrancó la primera de las dos jornadas en las que está fijada la vista en la que se juzgará a los dos imputados, ambos defendidos por el mediático abogado de los famosos Marcos García Montes, aunque no estuvo presente este miércoles en la sesión inicial del juicio. Sí está previsto que acuda a Cáceres este jueves.

Así, relativamente puntual y con presencia de alumnos de Derecho y medios regionales, arrancó la primera sesión con el interrogatorio al policía instructor del atestado. En todo momento, ratificó lo expuesto en el informe del que se sirve el ministerio público para elevar la acusación y desmintió a los dos acusados, ambos defienden su inocencia, argumentado que hay pruebas concluyentes que llevaron a la Policía Nacional a iniciar una investigación que concluyó con su detención.

A preguntas de las partes, confirmó que el perfil de las denunciantes es similar, la mayoría procede del mismo distrito de Colombia que la acusada y compartían una situación de vulnerabilidad y algunas de ellas, según las grabaciones, se desplazaban a España y el acusado se encargaba de trasladarlas. “Se captaban en Colombia, venían en tiempo récord trataban de saldar la deuda y volvían a Colombia”, expuso el agente de policía.

Otra de las cuestiones a las que hizo alusión el agente es a la dudosa contabilidad de los acusados, que llegaron a sumar 200.000 euros en transferencias. El instructor del atestado precisa también que se encontraron “Importantes cantidades en metálico”. En esa línea, detalló que esas cantidades transferidas a la acusada oscilaban entre 50 y 100 euros, unas cifras que justificó el agente, 50 euros corresponden a media hora de servicio y 100, a una hora.

Dos pisos registrados en el barrio

En concreto, la policía realizó dos registros en dos viviendas de Nuevo Cáceres, una en la calle Évora, donde residían los acusados según los testimonios, y otra en Pierre de Coubertain, donde se encontraban las mujeres que denunciaron ser víctimas de explotación sexual. En ambas viviendas había instaladas cámaras, un hecho que llamó la atención de los agentes que aseguran que a las mujeres se les sometía a un exhaustivo control. En esta línea, les sorprendió que todas ellas tuvieran móviles de alta gama no teniendo posibilidades económicas y que el acusado tuviera anotadas las claves de iCloud de estos terminales, al igual que en una agenda anotaba gastos y demás.