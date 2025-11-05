La aparición de restos arqueológicos retrasa las obras de San Francisco, epicentro de la tromba de agua que ataca a Cáceres y que podria haber causado una desgracia

La actuación para mejorar la red de saneamiento bajo la Ronda del Puente de San Francisco en Cáceres, promovida por el Ayuntamiento y motivada por las continuas averías del colector, acumula retrasos y contratiempos que preocupan a vecinos, técnicos y responsables municipales.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha detallado que se pretende renovar el colector de aguas residuales/pluviales de la zona del Puente de San Francisco, bajando conectores de 1,80 metros de diámetro para incrementar la capacidad hidráulica.

Sin embargo, según sus propias palabras, “ni con un colector de ese tipo hubiésemos sido capaces de recoger la cantidad de agua que ha caído en la ciudad durante esa media hora”, en referencia a la fuerte tormenta reciente que afectó la ciudad.

Principales motivos de los retrasos

Entre los obstáculos que han frenado el avance de la obra destacan: la aparición de un cable de fibra óptica no previsto en los planos que exigió una reconfiguración del trazado, la detección de posibles restos arqueológicos en la zona de excavación, que han obligado a la intervención de los técnicos de la Consejería de Cultura de Extremadura para realizar estudio y catalogación, ralentizando la ejecución y la propia complejidad de la actuación, dado que se trata de una vía muy transitada, lo que implica obras por fases y mantenimiento de tráfico, según el propio alcalde.

Puente de San Francisco en una imagen del pasado. / El Periódico Extremadura

La Ronda de San Francisco es uno de los ejes clave de la ciudad (hospitales, juzgados, centros culturales y colegios se ubican en la zona) y la obra tiene repercusiones directas: alteraciones en la circulación al dividir las obras en tramos para minimizar el impacto al tráfico rodado, molestias para residentes y negocios cercanos, derivados del encintado de calles, desvíos y maquinaria. Para los vecinos, la sensación de que la obra se prolonga sin fecha concreta de finalización genera incertidumbre.

Declaraciones del alcalde

“Es una obra compleja… estamos pidiendo que esos estudios (arqueológicos) se agilicen lo máximo posible”, manifestó Mateos, que añadió que la actuación “se está prolongando más de lo previsto” debido a los contratiempos mencionados.

Asimismo, recordó que la necesidad de la obra respondía a “una demanda que había en la ciudad en los últimos años” por los frecuentes reventones en la red de saneamiento de esa zona.

El Ayuntamiento anunció que los trabajos se realizarán en cinco o seis tramos distintos para garantizar la movilidad de los usuarios. Aunque el inicio se proyectó para antes del verano, la acumulación de imprevistos ha alterado el cronograma.

Obras en San Francisco. / El Periódico Extremadura

Hasta ahora no se ha facilitado una nueva fecha de finalización definitiva. Los responsables municipales confían en que, una vez completadas las intervenciones arqueológicas y retirados los impedimentos técnicos, la obra pueda recuperarse y terminarse en plazo razonable.

El proyecto del colector del Puente de San Francisco representa una intervención clave para mejorar la infraestructura urbana de Cáceres, pero los retrasos registrados —por motivo técnico, patrimonial y de tráfico— evidencian la complejidad de actuar en zonas densamente urbanizadas y con patrimonio. Para los ciudadanos, el objetivo es que las molestias sean lo más breves posible y que al final quede una solución de largo plazo.