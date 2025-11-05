Arquitectos de Sevilla redactarán por 420.000 euros el proyecto del hospital Provincial de Cáceres

Avanza el futuro para el hospital Virgen de la Montaña de Cáceres. Por el momento, y aunque se cerró como centro hospitalario en 2019, sigue albergando el punto de atención continuada –que irá a la Hispanidad- y dos centros de salud, el de Zona Centro –que volverá a su ubicación en Hernán Cortés- y el de Plaza de Argel mientras concluye su reforma. La mesa de contratación de la Junta de Extremadura ha propuesto para adjudicación a una empresa de Sevilla, Reina Asociados estudio de arquitectura, tras obtener la mejor puntuación de todas las ofertas, 85,21 puntos.

El contrato ha sido adjudicado por 428.000 euros y tendrá como propósito redactar un proyecto que dé respuesta al futuro uso que quiere darse al inmueble como complejo formativo de artes escénicas. La empresa tendrá alrededor de un año para dar forma a la propuesta, es decir, hasta finales de 2026. Durante años se ha especulado sobre el futuro del edificio ubicado en el corazón de la ciudad una vez que dejara de ser hospital. Aunque en un principio se planteó la posibilidad de que combinara el uso sanitario con el cultural y educativo, el proyecto contempla un único uso destinado a las artes escénicas.

Un presupuesto total de 15 millones de euros

De esta manera, una vez que concluya el proceso de redacción de proyecto, podrá licitarse la ejecución de la rehabilitación, un proceso que, en términos de plazos, podría extenderse al menos en dos años, es decir, que en el mejor de los supuestos podría sacarse a licitación en 2027 y manejar 2030 como fecha para que pudiera estar listo. En el aire queda si se mantendrá la propuesta inicial de reubicar la escuela de arte dramático que se encuentra actualmente en San Jorge al centro de la ciudad y construir un nuevo auditorio para programación local. El pliego calcula que llevar a cabo todo el proyecto costará 15 millones de euros.

Este proyecto ha trascendido a las últimas legislaturas. De hecho, a finales de la anterior en la que gobernaba el PSOE a nivel regional, se presentó un anteproyecto del futuro uso del edificio cuyo dueño es la Diputación de Cáceres. De hecho, fue la insistencia de la institución provincial, entonces comandada por Charo Cordero, la que dio impulso a su futuro. Ahora, ya con el gobierno regional del PP, la propuesta mantiene los plazos y el compromiso entre administraciones para garantizar su uso.