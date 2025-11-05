La Biblioteca Pública proyectará el documental 'Entrelazadas', mientras que la Diputación de Cáceres abre la convocatoria para proyectos expositivos en la Sala de Arte El Brocense

Dos nuevas iniciativas culturales esta semana.

Proyección del documental 'Entrelazadas' en la Biblioteca Pública

Este miércoles, 6 de noviembre, la Biblioteca Pública de Cáceres acoge la proyección del documental Entrelazadas, que podrá verse de 18.00 a 19.30 horas. El corto, presentado por el Colectivo Cala, aborda el feminismo interseccional, profundizando en las interconexiones entre género, raza, clase social y otras identidades. Tras la proyección, se celebrará un videofórum en el que los asistentes podrán reflexionar y debatir sobre los temas tratados en el documental. La entrada es gratuita, y se invita a todas las personas interesadas en el feminismo y los derechos humanos a participar en este evento que busca fomentar la reflexión colectiva sobre la igualdad.

Convocatoria abierta para proyectos expositivos de la Sala de Arte El Brocense

La Diputación de Cáceres, a través de su área de cultura, ha lanzado la convocatoria 2026 para la presentación de proyectos expositivos destinados a la programación de la Sala de Arte El Brocense para el año 2027. Esta iniciativa busca ofrecer a los artistas visuales un espacio profesional para la difusión de sus propuestas y fomentar la diversidad de lenguajes artísticos, como la pintura, escultura, fotografía, instalación y arte gráfico.

El plazo para presentar las propuestas estará abierto desde el 3 de noviembre de 2025 hasta el 30 de mayo de 2026. Los interesados deberán enviar sus proyectos, junto con un dossier o portfolio que incluya su currículum y detalles sobre la propuesta expositiva adaptada al espacio. 'El Consejo Asesor de Artes Plásticas' seleccionará los proyectos, que recibirán 1.500 euros en honorarios, así como apoyo integral para la producción, montaje, transporte, seguro de las obras, edición de catálogo y difusión de las exposiciones.