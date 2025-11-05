Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres

Cubrirá todo el albero (una superficie de unos 1.000 metros cuadrados)

Participarán ocho restaurantes, siete de ellos extremeños y uno de Huelva

Presentación de un certamen gastronómico en la plaza de toros de Cáceres.

Presentación de un certamen gastronómico en la plaza de toros de Cáceres. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La previsión de lluvia en la ciudad de Cáceres de cara a este fin de semana no es preocupante, pero la organización del certamen de hamburguesas The Masters Burgers ha preferido curarse en salud e instalar una carpa gigante (1.000 metros cuadrados) en la plaza de toros para garantizar en todo momento la celebración del evento. Tal y como ha informado el gerente del campeonato, Raúl López, cubrirá todo el albero. Según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), únicamente llovería durante la jornada del viernes.

Participantes

En el certamen van a participar ocho restaurantes dedicados a hamburguesas. Siete de ellos son de Extremadura y otro llega desde Huelva. Una de las garantías que ofrece el evento es que la ternera es de la empresa Discarlux, presumiendo "la calidad del producto". El precio de cada 'burger' asciende a 13 euros. La cita tiene una parte benéfica, pues 0,50 euros de cada venta se donará a AOEX (Asociación Oncológica de Extremadura).

El evento ha pasado ya por otros puntos de la región como Almendralejo, Badajoz, Plasencia, Jaraíz de la Vera o Trujillo, y el ganador de cada edición ha visto beneficios: "Las ventas se les han triplicado", asegura Bravo, que ha presentado el evento este miércoles en el consistorio junto a la concejala Soledad Carrasco. Para determinar quién es el vencedor, se ha organizado un jurado profesional compuesto por personas de renombre en el mundo de la gastronomía local.

Albero y baños

Para el evento, se utilizará toda la zona del albero y los baños. También se podrá acceder a las gradas si la meteorología lo permite. La arena estará cubierta por un césped artificial y en el centro se ubicarán las mesas para degustar los productos. A su alrededor estarán los puntos de venta de hamburguesas. Para adquirirlas, será necesario comprar un ticket común.

Noticias relacionadas y más

'The Masters Burger'.

'The Masters Burger'. / E. P.

"Invitamos a todo el mundo a degustar la gastronomía de nuestra tierra y disfrutar de la seguridad, la belleza y la comodidad que ofrece la plaza de toros. Continuamos, al igual que lo hicimos con el concierto de Rozalén, convirtiendo la Era de los Mártires en una plaza de todos", ha precisado la edil.

TEMAS

