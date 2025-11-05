Stop bulos
Coches apilados por las inundaciones de Cáceres: la impactante imagen es un bulo viral creado con IA
El montaje, que ha circulado masivamente en redes sociales, distorsionaba la realidad de la tromba de agua que sí ha afectado a la ciudad, especialmente la zona de la estación de autobuses
Una imagen de más de media docena de coches apilados unos sobre otros junto al edificio Múltiples de Cáceres ha corrido como la pólvora en redes sociales. La instantánea se ha difundido concretamente en el grupo Fotodenuncia Cáceres de Facebook en una jornada, la de este miércoles, en la que la ciudad se ha visto sorprendida por una tromba de agua que ha inundado algunas zonas de la capital.
Lejos de verse afectada la avenida Clara Campoamor, donde parecen tomadas las imágenes, el agua ha causado estragos sobre todo en la estación de autobuses y calles aledañas y en el Puente de San Francisco.
El montaje es, por tanto, un bulo, una creación generada con IA (inteligencia artificial) que demuestra el peligro de esta herramienta si no se le pone límites. Algunos colectivos, como el Colegio de Aparejadores se percataban del engaño.
Lo cierto es que poco antes de las dos de la tarde por una intensa tormenta descargaba sobre la capital cacereña. Los sumideros y alcantarillas se han quedado pequeños para aliviar la cantidad de agua que ha caído, hasta 12 litros por metro cuadrado en apenas media hora, tal y como ha reconocido el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien se ha desplazado al Puente de San Francisco junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel, y el director general de Emergencia de la Junta de Extremadura, Fernando Manzano, para valorar los daños del temporal.
Aunque afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, la tormenta sí ha provocado daños materiales en el mobiliario urbano. Como medida de prevención, desde el Ayuntamiento se ordenaba la clausura de los parques públicos perimetrados y el cierre de las instalaciones deportivas.
Desde El Periódico Extremadura queremos llamar la atención a la ciudadanía sobre la masiva difusión de informaciones faltas en plataformas como WhatsApp o en redes sociales, donde los contenidos se viralizan rápidamente, de ahí la importancia de los medios de comunicación y canales oficiales que contrastamos y verificamos previamente las informaciones publicadas.
- Cuatro vehículos implicados en un fortísimo accidente en la Ronda Norte de Cáceres: seis heridos, uno de ellos un niño
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
- La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
- Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
- El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
- Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
- Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: 'El primer día los alumnos me confundieron con el profesor